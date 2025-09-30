Andhra Pradesh: Las entradas de agua de inundación se elevan en el río Godavari







Andhra Pradesh La Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (APSDMA), el Director Gerente Prakhar Jain, dijo el martes que las entradas de agua de inundación en el río Godavari podrían aumentar a medida que la entrada y el flujo de salida en Dowleswaram cruzaron más de 10.2 lakh cusecs.

Jain dijo que la entrada y el flujo de la salida del agua de inundación cruzaron este cuántico a las 7 de la mañana en Sir Arthur Cotton Barrage en Dowleswaram en el distrito de East Godavari.

«El río Godavari está en spate. En Bhadrachalam (Telangana), su nivel de agua tocó 48.7 pies, mientras que la entrada y el flujo de salida en Dowleswaram eran de 10.2 lakh Cusecs», dijo Jain en un oficial liberar.

Según el Director Gerente de APSDMA, la advertencia de primer nivel continúa en Dowleswaram.

También dijo que la entrada y el flujo de la salida del agua de inundación en el río Krishna en Prakasam Barrage en Vijayawada cruzaron más de 6.4 lakh de cusecs.

Jain dijo el segundo nivel advertencia Continúa en Prakasam Barge.

Además, alertó al pueblo ribereño de los ríos Krishna y Godavari debido a las entradas de agua de inundación.

