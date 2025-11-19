Andhra Pradesh: el primer ministro Modi lanza una moneda conmemorativa en honor a Sathya Sai Baba







Primer ministro Narendra Modi El miércoles se lanzó una moneda conmemorativa de 100 rupias y un juego de sellos en honor a la vida, las enseñanzas y el legado del difunto líder espiritual Sri Sathya Sai Baba.

El Primer Ministro Modi participó en las celebraciones del centenario del nacimiento de Sai Baba aquí en el distrito de Sri Sathyasai.

Como parte de las celebraciones, el Primer Ministro presentó sus respetos y reverencias a Sai Baba en su Mahasamadhi en Puttaparthi, Andhra Pradesh.

Durante su visita a Puttaparthi, los sacerdotes dieron al Primer Ministro Modi una bendición védica, informó PTI.

Junto al Primer Ministro, varios otros líderes, entre ellos el Ministro Principal N. Chandrababu Naidu, el Viceministro Principal Pawan Kalyan, ex jugador de críquet Sachin TendulkarTambién estuvieron presentes los ministros de la Unión, G Kishan Reddy y K Ram Mohan Naidu, y la actriz Aishwarya Rai Bachchan.

Las celebraciones en Puttaparthi de Andhra Pradesh incluyeron espectáculos de danza y canto culturales.

Con el objetivo de poder ver al Primer Ministro y rendir homenaje a Satya Sai Baba, un gran número de personas se alinearon en las calles.

El área donde el Primer Ministro Modi realizó una gira fue asegurada con barricadas y se desplegó la policía para garantizar la seguridad y el protocolo durante la visita del Primer Ministro.

Según un comunicado oficial de la PMO, “PM Modi, con motivo de las celebraciones del centenario de Sri Sathya Sai Babalanzará una moneda conmemorativa y un juego de sellos en honor a la vida, las enseñanzas y el legado perdurable de Sri Satya Sai Baba. También se dirigirá a los presentes durante el programa”, informó la agencia de noticias PTI.

