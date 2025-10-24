Andhra Pradesh: autobús privado se incendia en Kurnool, 12 muertos

Un destino a Hyderabad autobús privado se incendió cerca de Chinnatekur en este distrito el viernes después de chocar con un vehículo de dos ruedas, dejando 12 muertos, dijo un oficial de policía.
Entre los fallecidos se encontraba el motociclista.
Según los primeros informes, había unas 40 personas en el autobús cuando la motocicleta chocó contra él y fue arrastrada hacia abajo con el tapón de combustible abierto, lo que provocó el incendio.
«Unos 19 pasajeros, dos niños y dos conductores sobrevivieron al percance«, dijo a PTI el DIG Koya Praveen de Kurnool Range.
La puerta del autobús se atascó debido a un cortocircuito y el vehículo quedó completamente destruido en cuestión de minutos. La mayoría de los supervivientes tenían entre 25 y 35 años, añadió la policía.
