Andhra Pradesh: 20 muertos en un accidente de autobús tras una colisión en el distrito de Kurnool







En un incidente desgarrador ocurrido en Andhra Pradesh, kurnool distrito, un autobús privado con destino a Bengaluru desde Hyderabad se incendió el viernes después de chocar con un vehículo de dos ruedas. El trágico incidente dejó 20 muertos, la mayoría de ellos carbonizados, dijo un alto funcionario de la policía.

Según informó la agencia de noticias PTI, algunos de los cuerpos estaban carbonizados hasta quedar irreconocibles, lo que llevó a los funcionarios a llamar a equipos forenses para recolectar muestras de ADN de los fallecidos.

Uno de los destacados oficiales blancos sobre el horrible incidente ocurrido a medianoche dijo que varios pasajeros no pudieron escapar de la tragedia porque ocurrió de noche mientras dormían.

Según los informes iniciales, una motocicleta chocó con el autobús cerca de Chinnatekur en Kurnool y fue arrastrada hacia abajo con el tapón de combustible abierto, lo que provocó el incendio.

Hablando a los medios sobre el incidente, Koya Praveen, DIG de Kurnool Range, dijo que «hasta ahora, se han recuperado 19 cuerpos del autobús carbonizado. Mientras que el cuerpo del motociclista está en el mortuorio«, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El oficial de policía añadió que «la puerta del autobús se atascó debido a un cortocircuito y el vehículo quedó completamente destruido en cuestión de minutos. La mayoría de los supervivientes tenían entre 25 y 35 años».

El alto oficial de policía dijo además que sólo se obtendría una imagen completa de las víctimas y los supervivientes después de una investigación exhaustiva y la identificación de todos los implicados en el accidente.

Al abordar el trágico incidente, el recaudador del distrito dijo que en el autobús viajaban 41 personas, incluido el conductor. De los 41 a bordo, 21 han sido identificados. El funcionario añadió además que “quienes escaparon del accidente se encuentran estables y fuera de peligro”, según citó la agencia de noticias PTI.

Según informó la agencia de noticias PTI, la mayoría de los pasajeros que estaban dentro del autobús que sufrió un trágico accidente pertenecían a Hyderabad, añadió el recaudador del distrito Siri. Los funcionarios dijeron anteriormente que el autobús se dirigía a Hyderabad, en la vecina Telangana.

Ante un incidente tan trágico que se cobró 20 vidas, el Presidente Droupadi Murmu, Primer Ministro Narendra ModiEl líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, el ministro principal de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, y su homólogo de Telangana, A Revanth Reddy, también expresaron su angustia.

(Con aportes de PTI)





