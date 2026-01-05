Andhra Pradesh: 14 detenidos por suministrar «ganja» en el distrito de Guntur







14 personas han sido detenidas en un marihuana-Caso relacionado en el distrito Guntur de Andhra Pradesh, dijo la policía.

El arresto se produjo dentro de los límites de la comisaría de policía de Pedakakani, dependiente de la subdivisión norte del distrito de Guntur.

El superintendente de la policía (SP), Guntur Vakul Jindal, dijo el domingo que los acusados ​​arrestados estaban involucrados en el suministro de ganja por carretera desde la región de Araku. Añadió que en su poder se incautaron 4 kilogramos y 800 gramos de ganja.

El Superintendente de Policía afirmó además que en los últimos tres meses se han adoptado medidas estrictas contra la ganja como parte del programa «Sankalpam», y la policía ha tomado medidas enérgicas contra el tráfico de drogas en el distrito.

En diciembre, la policía de Pune afirmó haber desmantelado un importante negocio de drogas después de apoderarse Se cultiva cannabis hidropónico dentro de un piso alquilado en la ciudad de Pimpri Chinchwad del distrito y se recuperan sustancias narcóticas por valor de alrededor de 3,45 millones de rupias.

Altos funcionarios de la policía dijeron que la investigación indica la participación de una red internacional de tráfico de drogas.

Según el subcomisario de policía (DCP), Somay Munde, que dirigía el caso, dijo: «El escándalo salió a la luz tras el arresto de un acusado en un caso de venta de drogas, tras lo cual la policía llevó a cabo operaciones coordinadas en Pune, Pimpri-Chinchwad, Mumbai y Goa. Durante las redadas, se incautaron diversas sustancias narcóticas, entre ellas mefedrona, cannabis hidropónico (Ozikush), charas y LSD».

Informó además: «Cinco acusado han sido detenidos en el caso. Han sido identificados como Tushar Chetan Verma (21), Sumit Santosh Dedwal (25), Akshay Sukhlal Maher (25), Malay Rajesh Deliwala (28) y Swaraj Anant Bhosale (28). La policía también ha congelado 7,80 rupias lakh de las cuentas bancarias de los acusados ​​arrestados. Todos los acusados ​​han sido puestos bajo custodia policial».

La policía dijo que Verma fue detenido inicialmente en el área de Khadki basándose en información específica sobre la venta de narcóticos.

Durante el interrogatorio se reveló que sus socios Dedwal y Maher habían alquilado un piso en la zona de Pimpri, donde se cultivaba marihuana hidropónica. A partir de esta información, un equipo policial allanó el apartamento y se incautó de cannabis hidropónico junto con equipo utilizado para su cultivo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente