Andhika Pratama dijo que la esposa de Billy es mucho más bonita, la respuesta de Ayu Ting Ting es el foco de atención

VIVA – No hace mucho los chistes hechos por Andhikapratama contra Ayu ting ting En un programa de televisión lleno en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. En el programa se sabe que Andhikapratama tuvo tiempo de comparar la belleza de Ayu Ting con su esposa Billy SyahputraVika Kolesna.

Como se sabe antes del funcionario con su esposa, Billy se había acercado a Ayu Ting Ting. Pero desafortunadamente, el amor del hermano menor del difunto Olga Syahputra fue rechazado por una espada de Depok, West Java.

Esta broma comenzó cuando Vika Kolesna le pidió a su esposo que no recordara el pasado. Alias ​​recuerda la cercanía de Billy Syahputra con Ayu Ting en el pasado.

«Ya es una pena, ya sea bastante.

Escuchando la palabra vika, Andhika Pratama Dé comentarios a Billy Syahputra. Andhika dijo que Billy debería estar agradecido de conseguir a Vika como esposa. El esposo de Ussy incluso mencionó que Vika era mucho más hermosa en comparación con Ayu Ting Ting, que alguna vez había sido perseguida.

«Como amigo, solo dime. Estás agradecido de conseguir a Vika a esta persona del pastel (Vika)», dijo Andhika Pratama y terminó de risa.

Ayu Ting Ting, que estaba cerca de Andika, también tuvo la oportunidad de responder a la broma de sus compañeros de trabajo.

«Andhika … Andhika … Andhika dijo:» Dijo Ayu Ting Ting con una sonrisa.

«Andhika es realmente malo», dijo Billy Syahputra.

De repente, la carga recibió muchas respuestas de los usuarios de las redes sociales. No algunos de los internautas que estaban molestos con las palabras de Andika Pratama. Pero no unos pocos que apoyan a Andika y recuerdan el comportamiento de Ayu Ting Ting y no aceptaron el pasado.

«Andhika no tuvo actitud durante mucho tiempo», comentó los internautas.

«Muchas viudas exigieron más», dijo otro.

«Vika no quiere mucho, no necesito pagar por una familia de por vida», dijo otro.

«Duhh … es bueno no ser comparado con eso. Su esposa, si se compara con ser definitivamente ira. Además, Ussy se compara con Dewi Perssik, ¿inténtalo?