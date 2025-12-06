Andhika Pratama Cs parodiando a Verrell y Zulhas, Cronología de Jungkook BTS-Winter aespa Se rumorea que están saliendo

VIVA – Noticias sobre Andhika Pratama La parodia de CS de Verrell Bramasta y Zulkifli Hasan que se volvió viral en el lugar de la inundación de Sumatra aparentemente llamó la atención de los lectores. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. La pubertad cambia el carácter de la voz, nueva colaboración entre Etenia Croft y Farel Prayoga También se destaca la permanencia compacta.

Sin mencionar la cronología completa. BTS Y aespa de invierno Se rumorea que están saliendo, julio-diciembre de 2025. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del sábado 6 de diciembre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Andhika Pratama Cs parodia a Verrell Bramasta y Zulkifli Hasan que se volvió viral en el lugar de la inundación de Sumatra

Andhika Pratama y Wendi Cagur

Andhika Pratama y Wendi Cagur volvieron a atraer la atención del público después de mostrar un boceto que parodiaba las acciones de Verrell Bramasta cuando inspeccionaba el lugar de la inundación en Padang, Sumatra Occidental, hace algún tiempo.

La pubertad cambia el carácter de la voz, la nueva colaboración de Etenia Croft y Farel Prayoga sigue siendo sólida



Etenia Croft y Farel Prayoga.

Después de haber tenido éxito a través de dos proyectos a dúo, «Indonesiaku» y «All Rasa», la joven pareja de cantantes Etenia Croft y Farel Prayoga están de regreso con su último trabajo titulado «Kita Not Alone». En medio de su transición a la adolescencia, los dos continúan mostrándose solidarios, tanto en lo musical como en su amistad.

Cronología completa de Jungkook BTS y Winter aespa Se rumorea que están saliendo, julio-diciembre de 2025



Jungkook BTS y Winter Aespa

Los rumores sobre la cercanía de Jungkook BTS y Winter aespa se han convertido una vez más en uno de los temas más candentes en el mundo del K-Pop a lo largo de 2025. Los nombres de los dos casi nunca salen del ojo público debido a diversas «evidencias» que los internautas consideran sospechosas. Desde accesorios similares, la misma canción, hasta momentos de la última emisión Are You Sure?!, todo ha generado especulaciones.

Insanul Fahmi Dice que resolverá bien y de cerca los conflictos internos

Insanul Fahmi transmitió su voz al público a través de una carga en Instagram realizada mientras realizaba la peregrinación de la Umrah. En la publicación, inmediatamente destacó su disposición a resolver sus problemas domésticos sin problemas y según las reglas.