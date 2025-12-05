Andhika Pratama Cs parodia a Verrell Bramasta y Zulkifli Hasan que se volvió viral en el lugar de la inundación de Sumatra

Jacarta – Andhika Pratama hasta wendi cagur volvió a llamar la atención del público tras mostrar sketches que parodiaban la acción Verrrell Bramasta cuando visité el lugar de la inundación en Padang, Sumatra Occidental, hace algún tiempo.

El momento de observar la inundación que se volvió viral fue utilizado como material satírico por los intérpretes de un programa de comedia en uno de los canales de televisión, entre ellos Andhika Pratama, Kiky Saputri, Hesti Purwadinata y Wendi Cagur. ¡Vamos, desplázate más!

En una escena, Andhika Pratama aparece usando un chaleco que se asemeja a un chaleco táctico, similar al que usó Verrell cuando estaba en un área afectada por las inundaciones.

Hesti, que vio esta actuación, inmediatamente le indicó a Andhika que imitara el estilo de Verrell al posar en el lugar del desastre.

«Muéstramelo», dijo Hesti, citando el vídeo de Instagram @folkshitt, del viernes 5 de diciembre de 2025.

Andhika siguió estas instrucciones mientras adoptaba una pose icónica que se convirtió en lo más destacado en las redes sociales.

«Acabo de terminar de limpiar el barro de arriba, ayer llovió todo el día», dijo Andhika.

Kiky Saputri luego respondió satirizando los atributos utilizados por Andhika.

«¿Por qué realmente tiene que usar ese (chaleco), señor Dhika», dijo Kiky Saputri.

Andhika no se quedó callada y nuevamente hizo sarcasmo con respecto al chaleco.

«Bueno, este es mi chaleco, es normal que la policía use chalecos», respondió.

Kiky continuó con su pregunta satírica: «¿Qué es antinatural?»

«Los funcionarios usan chalecos, ¿qué están haciendo?» Andhika respondió.

La escena se volvió aún más emocionante cuando Wendi Cagur subió al escenario llevando un saco, que se sospechaba que era una parodia de las acciones del Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasanal brindar asistencia a los residentes afectados por la inundación.

«No me invitaste, dijiste que prometiste comprar ropa», dijo Andhika en referencia a la presencia de Wendi.

«Sí, no puedo invitarte, tengo que ser resaltado por la cámara que sostiene esto», dijo Wendi.

Anteriormente, la presencia de Verrell Bramasta y Zulkifli Hasan en el lugar de la inundación provocó críticas en el ciberespacio. Muchos internautas piensan que los dos sólo están construyendo una imagen a través de publicaciones y poses que se consideran excesivas.

Respondiendo a la controversia, Verrell Bramasta finalmente brindó una aclaración. Destacó que el chaleco que llevaba no era un chaleco antibalas como ha sido ampliamente debatido por el público.