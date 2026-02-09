Anderson y Greenwood quieren que se elimine la música de ‘Phantom Thread’

El director de “Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson, y Jonny Greenwood de Radiohead han pedido que un segmento de la música de la película de 2017 sea eliminado del catálogo. Controvertido documental “Melania”. Greenwood escribió la partitura de “Phantom Thread”.

“Nos ha llamado la atención que una pieza musical de Phantom Thread se ha utilizado en el ‘Melania‘ documental”, dijo la pareja en un comunicado, obtenido por Variedad del representante de Greenwood. «Si bien Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la partitura, Universal no consultó a Jonny sobre este uso por parte de terceros, lo que constituye una violación de su acuerdo con el compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson solicitaron que se elimine del documental».

El documental dirigido por Brett Ratner, una mirada aparentemente más cercana a la Primera Dama que en última instancia no es reveladora, ha ganó $ 13,35 millones a nivel nacional Después de dos fines de semana de estreno, una cifra notable para un documental que no trata sobre la naturaleza ni la música.

Sin embargo, “Melania” costó más que cualquier documental de la historia. Amazon MGM gastó una asombrosa suma de dinero, adquiriendo la película y una serie documental que la acompaña directamente en streaming por 40 millones de dólares y luego desembolsando 35 millones de dólares en gastos de marketing teatral. Esos son costos sin precedentes considerando que los documentales no son tradicionalmente un motor de grandes ganancias de taquilla.

El generoso gasto de Amazon MGM ha llevado a otros en la industria a especular si el documental es un intento del estudio de acercarse a la administración actual. Dado que los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de las ventas de entradas, será difícil justificar el costo de “Melania”. Sin embargo, en una medida inusual, Amazon MGM emitió un comunicado para abordar los resultados del segundo fin de semana.

Durante los últimos 25 años, Greenwood ha estado más activo como compositor de cine que como músico de rock, escribiendo o contribuyendo a las bandas sonoras de 12 películas, entre ellas “One Battle After Another”, “There Will Be Blood”, “Inherent Vice” y “Liquorice Pizza”, entre otras.

VariedadOwen Gleiberman escribió sobre El trabajo de Greenwood en “Phantom Thread” en su reseña de 2017, «Todos somos muy conscientes de que algo siniestro tiene que estar acechando en las sombras… y la atracción plañidera de la partitura musical de Jonny Greenwood, extasiada de anhelo y ansiedad, evoca una inconfundible vibra de Hitchcock de los años 50».