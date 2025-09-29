Anclas de ‘Kpop Demon Hunters’ APAC Music Insights de Luminate

Un estudio de caso del éxito global de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Anclado BrillanteLa última sesión de APAC y Global Music Insights en Singapur Todo lo que importa Conferencia, donde la compañía de datos de entretenimiento desempaquetó cómo Transmedia golpea a Ripple en la música, el cine y la televisión.

Scott Ryan, vicepresidente ejecutivo, comercial en Luminate, abrió la presentación con líneas superiores para la primera mitad de 2025: las corrientes de audio globales bajo demanda aumentaron un poco más del 10% a 2.5 billones, con la expansión en gran medida por los mercados fuera de los Estados Unidos.

La mayoría de los países del Pacífico de Asia, desde India hasta Indonesia, brindaron un crecimiento de dos dígitos por encima del promedio en la primera mitad de 2025, mientras que Australia y Nueva Zelanda rastrearon más cerca de los niveles de mercado maduro. La actividad de suscripción premium continuó retrasando el promedio global, pero registró fuertes ganancias en Japón, Corea del Sur, Vietnam y Tailandia. Japón solo ahora representa casi un tercio de las corrientes premium en la región.

India sigue siendo muy compatible con AD, con el 85% de las corrientes en esa categoría, lo que sugiere un potencial de crecimiento sin explotar para suscripciones pagas. «Las corrientes premium de Asia Pacific crecieron en general en un 15% más», dijo Ryan, destacando a Corea del Sur y Japón como líderes.

Sobre el poder de exportación, Corea del Sur, Australia y Japón se mantuvieron entre los 10 principales países a nivel mundial, mientras que Tailandia subió tres lugares año tras año, ayudado por el halo cultural de la tercera temporada de «The White Lotus», que aumentó la escucha de talento tailandés, incluida Lisa y Carabao de Blackpink.

Ryan también marcó la actividad continua en torno a la valoración de los derechos musicales. La transmisión verificada del mercado sigue siendo una señal central para mecanismos de financiación que van desde adquisiciones de catálogo y crédito privado hasta estructuras respaldadas por activos, ampliando el acceso a fondos para independientes, no solo catálogos de superestrellas.

El estudio de caso «Kpop Demon Hunters» respaldó el tema Transmedia de la sesión. Más de dos tercios de las transmisiones de audio bajo demanda de la banda sonora provienen de fuera de los Estados Unidos, con Asia Pacífico y América del Norte que constituyen la mayoría. Netflix ha denominado la serie en múltiples idiomas, incluidos coreanos, japoneses, mandarín y tagalo, extendiendo su alcance en las regiones.

Las nuevas versiones españolas y francesas de la canción de Breakout «Golden» han limpiado 5 millones de transmisiones globales desde el lanzamiento, y la audiencia del programa se inclina notablemente más joven y más femenino que el anime típico, evidencia de atracción cruzada entre K-pop y la animación.

Luminate’s Takeaways: el público en todo el mundo continúa adoptando nuevo contenido en todas las plataformas; La capacidad de adopción y exportación premium de APAC está subiendo; Las opciones de financiamiento vinculadas al rendimiento de la transmisión se están ampliando; Y la promoción cruzada a través de la televisión, el cine y la música, centrados aquí en «Kpop Demon Hunters», está desbloqueando nuevos caminos demográficos y de descubrimiento.

Luminate es parte de PMC, Variedad‘S Compañía matriz.