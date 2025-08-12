Anclado en Persis Solo, Persib Gervane Kastanteer seguramente se adaptaría rápidamente

Solo, vive – Suelo persa Traído oficialmente a un atacante Castaño de gervano Como el octavo jugador extranjero para navegar por la competencia Súper liga Temporada 2025/2026.

Citado del sitio web oficial del club, el jugador de Curazao obtiene un contrato de un año o hasta el final de la temporada 2025/2026 de Persis Solo.

Kastaneer dijo que estaba feliz de poder unirse a Persis Solo y esperaba mostrar su calidad en las competiciones de fútbol indonesios, lo que dijo que era muy competitivo.

«Mi familia y yo realmente disfrutamos estar en Indonesia. Me gusta la competencia. Aquí hay una muy buena competencia y, en mi opinión, esta temporada será más fuerte», dijo Kastanteer.

«Cuando fui a fortalecer el equipo nacional de Curacao, mi mente estaba arreglada para jugar para Persis Solo porque quería jugar en Indonesia. Me siento muy agradable y la diversión puede ser aquí», agregó.

Persis Solo se convirtió en el segundo club defendido por Kastanteer en Indonesia después de la segunda mitad de la temporada 2024/2025 con el uniforme Perseguidor Bandung y salió como campeones de la Liga 1.

Kastaneer cree que el proceso de adaptación funcionará sin problemas con Persis Solo porque anteriormente trabajó en Indonesia y había conocido a varios jugadores de Laskar Sambernyawa.

El jugador de 189 cm que le dijo que había jugado con el ala Jordy Tutuarima cuando su carrera en el club PEC Zwolle en la competencia de la Liga Holandesa.

«Por supuesto, he hablado con Jordy sobre nuestro estilo de juego y las expectativas del entrenador, y también he hablado con el entrenador en jefe. Mi tarea ahora es adaptarme lo más rápido posible para poder ayudar e integrarse con el equipo», explicó Kastanteer.

«Quiero jugar lo antes posible. Quiero jugar, ayudar al equipo y pelear en cada juego. Queremos crear una buena temporada con Persis porque creo que este equipo tiene un gran potencial y definitivamente seremos mejores que la temporada pasada», concluyó. (Hormiga)