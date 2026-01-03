Anciano de 76 años incluido en 20 redes internacionales sospechosas de juegos de azar en línea

Jacarta – Jefe de la Subdirección III Dirección de Acción de Jatanras Criminal El general de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, comisario Dony Alexander, dijo que fueron 20 sospechar caso juegos de azar en línea (judol) fue arrestado por su partido en Yakarta, Java Occidental y Java Oriental, de agosto a diciembre de 2025.

Lea también: Bareskrim investiga el flujo de fondos y activos de 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales



Donde, cuatro personas entre ellas son mujeres, incluida una anciano 76 años.

«Al principio no pensamos que el interesado colaborara con su hijo, a quien también consideramos sospechoso», dijo Dony en su declaración del sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: Bareskrim arresta a 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales en el norte de Yakarta y los lleva a Cianjur y confisca cientos de cuentas





Sitio de juegos de azar en línea (judol) bloqueado por Kemkomdigi. Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

Dony se aseguró de que los investigadores cumplieran con los derechos de los detenidos, incluida la separación de celdas entre sospechosos masculinos y femeninos, incluidos exámenes médicos antes de la detención y el examen del caso principal.

Lea también: Bareskrim arresta inmediatamente a los autores del desastre logístico de Sumatra, ¿quién es el autor intelectual?



«Por supuesto, hemos respetado los derechos de los presos, incluidas las mujeres», afirmó.

Mientras tanto, al anciano sospechoso de iniciales NW, los investigadores no lo detuvieron porque su condición física le imposibilitaba escapar, desaparecer, destruir pruebas y repetir sus acciones.

Sin embargo, considerando el papel de NW, se sospecha que ayudó al niño a hacerlo. lavado de dinero por las ganancias de su negocio ilegal de juegos de azar en línea, los investigadores presentaron cargos penales bajo el acto criminal de lavado de dinero (TPPU).

«El papel en cuestión era ayudar al negocio de su hijo, incluidas las acusaciones de ayudar a lavar dinero del crimen. Así que superponemos el artículo sobre el crimen con TPPU», dijo Dony.

Añadió que actualmente el interesado está sujeto a la obligación de informar como forma de responsabilidad jurídica proporcional. Según él, la determinación de la situación jurídica la realizaban los investigadores no por la edad, sino por su presunto papel en la ayuda en el procesamiento del producto financiero del delito.

«Para que los investigadores apliquen las disposiciones legales sobre el delito de lavado de dinero (TPPU) de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables», dijo.

Dony dijo que en cada proceso de aplicación de la ley, su partido está comprometido a priorizar los principios humanitarios, la protección de los derechos humanos (HAM), así como el trato justo y digno.

«Incluidas las mujeres y los ancianos. El cumplimiento de los derechos legales y de salud se ha convertido en la principal preocupación de los investigadores desde las primeras etapas del manejo de los casos», dijo.