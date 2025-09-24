Analista Wanti-Wanti Oportunidades Oportunidades de oportunidad de corrupción, Peek 5 Recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Miércoles 24 de septiembre de 2025 – 08:18 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se prevé que aumente a pesar de que existe una corrección potencial en la sesión comercio Miércoles 24 de septiembre de 2025. JCI registró un rápido refuerzo de 1.06 por ciento a 8,125.20, así como el récord más alto al final de la negociación ayer, martes 23 de septiembre de 2025.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la penetración por encima del área 8,155 abriría el camino al siguiente objetivo a nivel de 8,246. Vio que la posición del JCI aún formaba la estructura de tendencia alcista en la tabla de 4H y se acercó al objetivo de proyección Fibonacci 138.2 por ciento de la onda I a 8,155.
«Aun así, hay una posible corrección a corto plazo a 7,940 si el JCI cayó por debajo de 8,005», agregó Ivan, citado de su declaración el miércoles 24 de septiembre de 2025.
Leer también:
Sesión IHSG Me subí a la zona verde, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en el nivel de 8,005, 7,940, 7,821 y 7,742. Mientras que la resistencia apunta en las áreas 8,155, 8,246 y 8,300.
https://www.youtube.com/watch?v=8iv5pmw-4qy
Leer también:
El analista constitucional IHSG se recuperará, Peek 5 Posibles recomendaciones de acciones Cuan
Además, Ivan estimó que una serie de acciones que se calcularon tuvieron una oportunidad cómo. Recomendaciones de stock Lo cual es digno de los inversores para mirarlos:
Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 7,400-7,600
- Precio objetivo: 7,925
PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 6,900-7,150
- Precio objetivo: 7,875
PT Innosat TBK (Isat)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 1.700-1,750
- Precio objetivo: 1,970
PT Kalbe Farma TBK (KLBF)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.080-1,110
- Precio objetivo: 1,275
PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 454
Página siguiente
Recomendaciones: Trading Compra Compra Área de compra: 7,400-7,600 Precio objetivo: 7,925