Analista Wanti-Wanti Oportunidades Oportunidades de oportunidad de corrupción, Peek 5 Recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se prevé que aumente a pesar de que existe una corrección potencial en la sesión comercio Miércoles 24 de septiembre de 2025. JCI registró un rápido refuerzo de 1.06 por ciento a 8,125.20, así como el récord más alto al final de la negociación ayer, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI se disparó superior a 8.100 al cierre de hoy, mira una fila de sesek stocks



Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la penetración por encima del área 8,155 abriría el camino al siguiente objetivo a nivel de 8,246. Vio que la posición del JCI aún formaba la estructura de tendencia alcista en la tabla de 4H y se acercó al objetivo de proyección Fibonacci 138.2 por ciento de la onda I a 8,155.

«Aun así, hay una posible corrección a corto plazo a 7,940 si el JCI cayó por debajo de 8,005», agregó Ivan, citado de su declaración el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: Sesión IHSG Me subí a la zona verde, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores



Ivan estableció el punto de apoyo JCI en el nivel de 8,005, 7,940, 7,821 y 7,742. Mientras que la resistencia apunta en las áreas 8,155, 8,246 y 8,300.

https://www.youtube.com/watch?v=8iv5pmw-4qy

Leer también: El analista constitucional IHSG se recuperará, Peek 5 Posibles recomendaciones de acciones Cuan



Además, Ivan estimó que una serie de acciones que se calcularon tuvieron una oportunidad cómo. Recomendaciones de stock Lo cual es digno de los inversores para mirarlos:

Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 7,400-7,600

Precio objetivo: 7,925

PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 6,900-7,150

Precio objetivo: 7,875

PT Innosat TBK (Isat)



Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 1.700-1,750

Precio objetivo: 1,970

PT Kalbe Farma TBK (KLBF)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.080-1,110

Precio objetivo: 1,275

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 454