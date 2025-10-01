Analista Vea el impacto del cierre, ya que este tiempo es diferente, las paredes de Wall Street están agitando

Yakarta, Viva – El gobierno federal de los Estados Unidos (EE. UU.) Detendrá las operaciones (cierre del gobierno) El miércoles a medianoche, 1 de octubre de 2025. Aunque históricamente no causó un gran impacto en el mercado y la economía, los analistas vieron diferentes condiciones esta vez.

Leer también: IHSG Session I Was Lethargic, las acciones del emisor de medios propiedad de emitk Melesa dua digit



El estado de la terminación del gobierno porque el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley de financiación temporal debido a un debate difícil entre los miembros. La incertidumbre causa disturbios entre inversor Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso amenazó con imponer el cierre del gobierno para que se volviera permanente.

Durante la administración anterior, el cierre del gobierno solo tuvo un pequeño efecto en la economía. Las pérdidas se sienten más políticamente porque los partidos políticos se consideran el partido responsable de la situación que ocurre.

Leer también: Apagado como puede hacer que la Fed ‘ciego’ determine la dirección de la tasa de interés de referencia



El analista de Barclays, Michael McLean, evaluó el cierre del gobierno esta vez podría ser diferente de antes. Especialmente si Donald Trump realmente se da cuenta de la amenaza cuyo impacto puede ser mayor y causar una nueva incertidumbre a la economía.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington DC

Leer también: ¡El gobierno oficial de los Estados Unidos está cerrado, el destino de cientos de funcionarios públicos en la bocina!



«Este será un cambio significativo en las prácticas anteriores y puede causar una nueva incertidumbre», dijo que dijo de CNBC Internacional el miércoles 1 de octubre de 2025.

El mercado había experimentado Acción de venta Luego rebote rápidamente. La mayoría de los economistas estiman el impacto en el crecimiento económico de alrededor de 0.1 puntos del porcentaje de producto interno bruto durante una semana.

Cerrar COMO El más largo duró 35 días desde finales de 2018 hasta enero de 2019. Las pérdidas a corto plazo generalmente se cubren fácilmente en los siguientes trimestres, según Bank of America.

Escucha VIVA, existencias-La fue la mayor parte de la mayor cantidad de EE. UU. Experimentó una variedad de movimientos hasta 13.17 WIB el miércoles 1 de octubre de 2025. Las acciones de Apple Inc. aumentaron un 0.08 por ciento, las acciones de Intel debilitaron el 2,7 por ciento, las acciones de Meta Platform se erosionaron un 1,21 por ciento y Microsoft aumentó el 0,65 por ciento.

La disminución también fue registrada por las acciones de Amazon en un 1,17 por ciento y Netflix en un 0,62 por ciento. Mientras tanto, las existencias de Tesla y Nvidia Kinclong fueron 0.34 por ciento y 2.6 por ciento respectivamente.