Analista ve oportunidades alcistas para la JCI; eche un vistazo a cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe la tendencia alcista en la sesión de negociación del martes 18 de noviembre de 2025. Anteriormente, el JCI se estacionó en el nivel 8.416 después de fortalecerse un 0,55 por ciento.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la JCI había superado el punto de resistencia menor en el nivel 8.443. Según él, esta posición abre la oportunidad de volver a probar la resistencia de Fibonacci en 8.486.

«Tren alcista «Es muy probable que pronto se produzca una continuación hasta 8.595 si se mantiene el soporte más cercano en 8.360», explicó Iván, citado en su declaración escrita, el martes 18 de noviembre de 2025.

Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.360, 8.255, 8.163 y 8.061. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.486, 8.595 y 8.703.

Además, Ivan proporcionó información interesante sobre los emisores de acciones para que los inversores la siguieran. Siguiente recomendaciones de acciones potencial cómo.

PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.075

PT Indosat Tbk (ISAT)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 2.310

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)



Recomendación: Espera

Precio objetivo: 725

PT Pertamina Energía Geotérmica Tbk (PGEO)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,150-1,170

Precio objetivo: 1.290

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2,250-2,320

Precio objetivo: 2.500