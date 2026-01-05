Analista revela dos factores que impulsan a la JCI a alcanzar un nuevo nivel más alto

Jacarta – El mercado de capitales del país marcó una nueva historia a principios de 2026. El índice combinado de precios de acciones (IHSG) logró volar al nivel más alto de todos los tiempos (all high time/ATH) en línea con una sólida estabilidad económica nacional y una indiferencia hacia los conflictos geopolíticos globales.

Se observó que la JCI se encontraba en territorio positivo desde la apertura hasta el cierre de la primera sesión de negociación de acciones. En la segunda sesión, la JCI se mantuvo en casa en la zona verde hasta el cierre de las operaciones bursátiles.

JCI subió 111,06 o 1,27 por ciento a 8.859,19 al cierre de las operaciones del lunes 5 de enero de 2025. Las 45 acciones líderes o índice LQ45 registraron acumulativamente un aumento de 7,77 puntos o 0,91 por ciento a 859,77.

Cuando la JCI brilló, diez sectores se fortalecieron, liderados por el sector de transporte y logística, que subió un 2,21 por ciento. El sector de materias primas y el sector energético representaron respectivamente el 2,08 por ciento y el 1,76 por ciento.



Ilustración gráfica del movimiento IHSG.

El director asociado de Investigación e Inversión de Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, destacó que el rápido aumento de la JCI estuvo en línea con el fortalecimiento de los intercambios regionales asiáticos. Nico también ve que el factor impulsor del aumento de la JCI proviene de los fundamentos económicos internos.

El lunes 5 de enero de 2026, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) informó un superávit balanza comercial por valor de 2.660 millones de dólares estadounidenses equivalentes a 44,5 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.740 IDR por dólar estadounidense) en noviembre de 2025. Inflación aumentó al 2,92 por ciento interanual (interanual), mientras que en diciembre registró un aumento del 0,64 por ciento mensual.

«El catalizador positivo (de) la publicación de datos económicos internos, donde la posición de la balanza comercial de Indonesia en noviembre de 2025 registró un superávit y la inflación se mantuvo», dijo Nico, citado por Entre el lunes 5 de enero de 2026.

Nico añadió que se espera que la tasa de inflación de Indonesia a lo largo de 2025 se mantenga dentro del rango objetivo del Banco de Indonesia (BI) de entre el 1,5 y el 3,5 por ciento.

Desde una perspectiva global, los inversores tienden a ser indiferentes a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela.

En lugar de destacar el ataque de Estados Unidos a Venezuela, los actores del mercado están esperando la publicación de una encuesta privada, que cayó ligeramente a 52,0 en diciembre de 2025 desde el 52,1 anterior en noviembre de 2025. Sin embargo, los inversores evalúan que la actividad empresarial en China se ha mantenido expansiva durante siete meses consecutivos.