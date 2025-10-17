Analista predice que la JCI se fortalecerá aunque sea corta, consulte 5 recomendaciones para acciones «calientes»

Viernes 17 de octubre de 2025 – 07:40 WIB
Jacarta – Se prevé que el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) continúe tren naik en las operaciones de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. Anteriormente, La JCI se fortalece 0,91 por ciento a 8.124,75.
Lea también:
¡Lluvia de dinero en octubre! Plaza Indonesia distribuye dividendos en efectivo de más de 268 mil millones de IDR
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la tendencia alcista se clasifica como de corto plazo con la posibilidad de superar el siguiente punto de resistencia. Tenga en cuenta que la JCI debe poder superar el área de 8.186.
«JCI continuará su tendencia alcista a corto plazo hacia la próxima resistencia en el nivel 8.245», dijo Ivan en su investigación citada el viernes 17 de octubre de 2025.
Iván también reveló el potencial de corrección si el índice se mueve por debajo del área de 7.978. Según Ivan, la caída del JCI podría desencadenar una nueva corrección para probar el nivel de 7.899.
Lea también:
La JCI abre con más fuerza mientras las bolsas de valores asiáticas se muestran lentas debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China
Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 7.978, 7.899, 7.821 y 7.742. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.186, 8.245, 8.300 y 8.394.
Además, Iván proporcionó una cuadrícula de una serie de acciones que «producirían» cómo. Siguiente recomendaciones de acciones que los inversores deben prestar atención para incluir:
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 7.375
PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 6,600-6,900
- Precio objetivo: 7.775
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,960-2,060
- Precio objetivo: 2.430
PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 2,100-2,200
- Precio objetivo: 2.510
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,550-1,600
- Precio objetivo: 1.700
Los analistas proyectan que la JCI se recuperará; eche un vistazo a estas cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables
Se prevé que la JCI se recupere en la sesión de negociación del jueves 16 de octubre de 2025. Anteriormente, la JCI se debilitó un 0,19 por ciento y cerró en el nivel 8.051. Descubra posibles acciones con fines de lucro.
VIVA.co.id
16 de octubre de 2025