Analista predice que la JCI se fortalecerá aunque sea corta, consulte 5 recomendaciones para acciones «calientes»

Jacarta – Se prevé que el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) continúe tren naik en las operaciones de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. Anteriormente, La JCI se fortalece 0,91 por ciento a 8.124,75.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la tendencia alcista se clasifica como de corto plazo con la posibilidad de superar el siguiente punto de resistencia. Tenga en cuenta que la JCI debe poder superar el área de 8.186.

«JCI continuará su tendencia alcista a corto plazo hacia la próxima resistencia en el nivel 8.245», dijo Ivan en su investigación citada el viernes 17 de octubre de 2025.

Iván también reveló el potencial de corrección si el índice se mueve por debajo del área de 7.978. Según Ivan, la caída del JCI podría desencadenar una nueva corrección para probar el nivel de 7.899.



Ilustración IHSG Caídas Foto : ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay

Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 7.978, 7.899, 7.821 y 7.742. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.186, 8.245, 8.300 y 8.394.

Además, Iván proporcionó una cuadrícula de una serie de acciones que «producirían» cómo. Siguiente recomendaciones de acciones que los inversores deben prestar atención para incluir:

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 7.375

PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 6,600-6,900

Precio objetivo: 7.775

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,960-2,060

Precio objetivo: 2.430

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)



Ilustración – Mina de carbón

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 2,100-2,200

Precio objetivo: 2.510

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,550-1,600

Precio objetivo: 1.700