Analista predice que la JCI se acercará al nivel 8.400; eche un vistazo a las recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Lunes 13 de octubre de 2025 – 06:55 WIB
Jacarta – Índice de precios Existencias Se prevé que Composite (IHSG) continúe su tendencia alcista en la apertura de operaciones el lunes 13 de octubre de 2025. Al final de la semana, La JCI se fortalece adelgaza un 0,08 por ciento hasta el nivel 8.257.
Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que actualmente la JCI enfrenta una resistencia de 8.300 después de superar varias resistencias. El índice doméstico también logró experimentar un repunte luego de la corrección ocurrida el miércoles 8 de octubre de 2025.
«Una ruptura por encima de este nivel abrirá el potencial para una extensión de la tendencia alcista hacia 8,394», dijo Ivan en su investigación citada el lunes 13 de octubre de 2025.
Iván determinó que los puntos de apoyo están en las zonas 8.183, 8.115 y 8.034. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.300, 8.394 y 8.451.
Además, Ivan reveló una serie de acciones potenciales. cómo que encaja para inversor Preste atención durante toda la sesión de negociación de hoy, incluyendo:
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
- Recomendación: Compra especulativa
- Área de compra: 1,680-1,750
- Precio objetivo: 2.030
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 3.600
PT Astra Internacional Tbk (ASII)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 5,200-5,350
- Precio objetivo: 6.200
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
- Recomendación: Compra especulativa
- Área de compra: 3,450-3,570
- Precio objetivo: 3.940
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
- Recomendación: compra acumulativa
- Área de compra: 3,950-4,050
- Precio objetivo: 4.550
Las nuevas conversaciones sobre aranceles de EE. UU. sobre China hacen que los precios de Bitcoin caigan, ¿una amenaza u oportunidad para los inversores?
Los precios de Bitcoin experimentaron una fuerte presión después de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara planes para aumentar importantes aranceles sobre los productos chinos.
VIVA.co.id
13 de octubre de 2025