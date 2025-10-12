Analista predice que la JCI se acercará al nivel 8.400; eche un vistazo a las recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice de precios Existencias Se prevé que Composite (IHSG) continúe su tendencia alcista en la apertura de operaciones el lunes 13 de octubre de 2025. Al final de la semana, La JCI se fortalece adelgaza un 0,08 por ciento hasta el nivel 8.257.

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que actualmente la JCI enfrenta una resistencia de 8.300 después de superar varias resistencias. El índice doméstico también logró experimentar un repunte luego de la corrección ocurrida el miércoles 8 de octubre de 2025.

«Una ruptura por encima de este nivel abrirá el potencial para una extensión de la tendencia alcista hacia 8,394», dijo Ivan en su investigación citada el lunes 13 de octubre de 2025.

Iván determinó que los puntos de apoyo están en las zonas 8.183, 8.115 y 8.034. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.300, 8.394 y 8.451.

Además, Ivan reveló una serie de acciones potenciales. cómo que encaja para inversor Preste atención durante toda la sesión de negociación de hoy, incluyendo:

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Recomendación: Compra especulativa

Área de compra: 1,680-1,750

Precio objetivo: 2.030

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 3.600

PT Astra Internacional Tbk (ASII)



Edificio Internacional Astra. Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 5,200-5,350

Precio objetivo: 6.200

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Recomendación: Compra especulativa

Área de compra: 3,450-3,570

Precio objetivo: 3.940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Recomendación: compra acumulativa

Área de compra: 3,950-4,050

Precio objetivo: 4.550