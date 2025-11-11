Analista predice fuerte rebote en JCI después de ligera corrección, consulte 5 acciones con potencial para ganar dinero

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se proyecta que se revierta hacia arriba (rebote) sesión de negociación del martes 11 de noviembre de 2025. Anteriormente, el JCI cayó un 0,04 por ciento hasta el nivel de 8.391,24.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo, IHSG continuará reli si logra superar la resistencia de 8.486. Destacó que la tendencia alcista seguirá siendo bastante fuerte siempre que el JCI no caiga por debajo del soporte de 8.318.

«IHSG continuará su rally de la tercera ola hacia 8.595 o incluso 8.703», dijo Iván, citado en una declaración escrita el martes 11 de noviembre de 2025.

Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.255, 8.163, 8.061 y 7.986. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.486, 8.595 y 8.703.

Además, Ivan ha seleccionado varios emisores de la lista. recomendaciones de acciones potencial cómo Las cosas a las que los inversores deben prestar atención incluyen:

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 7,800-8,100

Precio objetivo: 9.025

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 1,800-1,860

Precio objetivo: 2.090

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Recomendación: tomar ganancias

Precio objetivo: 8.850

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 4,200-4,350

Precio objetivo: 4.600

PT Pertamina Energía Geotérmica Tbk (PGEO)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,150-1,220

Precio objetivo: 1.290