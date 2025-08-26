Analista de proyección para consolidación CSPIS Aunque mira la señal verde, eche un vistazo a 5 recomendaciones de stock seleccionadas

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Proyectado para experimentar consolidación Aunque la oportunidad de aumentar fue abierta en una sesión de negociación el martes 26 de agosto de 2025. En el comercio anterior, el JCI fortaleció un 0,87 por ciento a 7,926.90.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova, dijo que el JCI indicaba el potencial de volver a probar el punto resistente en el área de 8.025. Fortalecimiento como el éxito del índice penetró por encima del nivel de resistencia menor en 7.932 el lunes 25 de agosto de 2026.

«Es probable que IHSG tiende a consolidarse mientras se mueve por debajo de 8.025», continuó Ivan, citó su declaración escrita el martes 26 de agosto de 2025.

El Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,739, 7,660 y 7,559 niveles. Mientras que el área de resistencia está en 8.025, 8,102 y 8,182.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

Ivan también ha elegido varios emisores de acciones que se predice que ‘produce’ cómo En el comercio de hoy. Recomendación de acciones preferida de Ivan para inversor Presta atención a incluir:

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 8,775

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 4.600

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.200-1,240

Precio objetivo: 1.390

PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 4,350-4,430

Precio objetivo: 4,640

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.110-1,160

Precio objetivo: 1.310