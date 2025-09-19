Analista de predicción de rebote de IHSG, Peek 5 Potencial Acciones Recomendaciones

Viernes 19 de septiembre de 2025 – 08:53 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se predice que se dará la vuelta (rebote) En la negociación el viernes 19 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI cayó un 0.21 por ciento al nivel de 8,008.43.
El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que IHSG continuará su aumento basado en la proyección Fibonacci 138.2 por ciento de la duración de la onda I. Esta proyección todavía está funcionando mientras el JCI todavía esté por encima del nivel de 7,940.
«Se espera que IHSG continúe su aumento a 8155 como el objetivo de Wave III», dijo Ivan en su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.
El analista de mercado senior Mirrae Asset M. Nafan Aji Gusta, reveló la poda tasa de interés por el banco Indonesia (BI) o La alimentada Proporcione aire fresco para la grabación nacional. Según él, los dos Sentkmen se convirtieron en un impulso positivo para el mercado en el país y proporcionaron espacio para perseguir el crecimiento económico en el futuro
Los puntos de apoyo IIHSG están en 7,940, 7,821 y 7,742 niveles. Mientras tanto, los puntos de resistencia en el área de 8,102, 8,155 y 8,246.
Ivan reveló una serie de posibles emisores de acciones de CUAN. Las recomendaciones de acciones que son apropiadas para que los inversores los observen incluyan:
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 1.550-1,600
- Precio objetivo: 1.700
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 1.160-1,190
- Precio objetivo: 1.315
PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 3,810
PT Bank Asia Central TBK (BBCA)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 7,300-7,450
- Precio objetivo: 8,275
PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 3.050-3,190
- Precio objetivo: 3,500
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)