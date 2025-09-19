Analista de predicción de rebote de IHSG, Peek 5 Potencial Acciones Recomendaciones

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Se predice que se dará la vuelta (rebote) En la negociación el viernes 19 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI cayó un 0.21 por ciento al nivel de 8,008.43.

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que IHSG continuará su aumento basado en la proyección Fibonacci 138.2 por ciento de la duración de la onda I. Esta proyección todavía está funcionando mientras el JCI todavía esté por encima del nivel de 7,940.

«Se espera que IHSG continúe su aumento a 8155 como el objetivo de Wave III», dijo Ivan en su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.

El analista de mercado senior Mirrae Asset M. Nafan Aji Gusta, reveló la poda tasa de interés por el banco Indonesia (BI) o La alimentada Proporcione aire fresco para la grabación nacional. Según él, los dos Sentkmen se convirtieron en un impulso positivo para el mercado en el país y proporcionaron espacio para perseguir el crecimiento económico en el futuro

Los puntos de apoyo IIHSG están en 7,940, 7,821 y 7,742 niveles. Mientras tanto, los puntos de resistencia en el área de 8,102, 8,155 y 8,246.

Ivan reveló una serie de posibles emisores de acciones de CUAN. Las recomendaciones de acciones que son apropiadas para que los inversores los observen incluyan:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 1.550-1,600

Precio objetivo: 1.700

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 1.160-1,190

Precio objetivo: 1.315

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 3,810

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 7,300-7,450

Precio objetivo: 8,275

PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 3.050-3,190

Precio objetivo: 3,500