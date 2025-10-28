Analista de políticas públicas recuerda al gobierno que no sea descuidado al extender el proyecto Whoosh a Surabaya

Jacarta – Analista de Políticas Públicas, Agus Pambagiodestacando los planes del gobierno para ampliar el proyecto del tren de alta velocidad Whoosh arriba a Surabaya. Cree que este paso debería posponerse temporalmente hasta que se resuelvan por completo el problema de la deuda y la planificación financiera del proyecto Yakarta-Bandung Fast Train (KCJB).

Anteriormente, Ministro de Estado Secretario Prasetyo Hadi dijo que el gobierno todavía quiere que el proyecto Whoosh continúe, a pesar de que PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) todavía está atormentado por una gran carga de deuda.

«Y de hecho queremos que se desarrolle, no sólo en Yakarta y Bandung, tal vez también estemos pensando en ir a Surabaya», dijo Prasetyo el 12 de octubre de 2025.

Sin embargo, este deseo se vio obstaculizado por problemas presupuestarios. Prasetyo dijo que el gobierno está buscando un plan para que la carga de la deuda de KCIC no provenga del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN).

Observador de políticas públicas Agus Pambagio

Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, enfatizó que el gobierno no cubrirá la deuda del proyecto del tren rápido utilizando el presupuesto estatal. Consideró que la responsabilidad del proyecto recae enteramente en Danantara, como organismo que supervisa todas las empresas estatales.

«Si se crea Danantara, por supuesto que ya tendrán su propia gestión, ya tendrán sus propios dividendos que pueden promediar 80 billones de rupias o más al año. Deberían gestionarlo desde allí, ya no a nosotros», dijo Purbaya.

En respuesta a esto, el analista de políticas públicas Agus Pambagio evaluó que la reestructuración de la deuda de Whoosh de 40 a 60 años no debería llevarse a cabo sin una planificación cuidadosa. Según él, las negociaciones deben continuar para que el acuerdo alcanzado no perjudique a ambas partes.

«De esta manera, las negociaciones no pueden quedarse estancadas, al igual que la política debe continuar, sea cual sea el resultado. Por eso todos nos sentamos juntos y dijimos que no podíamos permitirnos el lujo de pagar. Entonces, ¿cómo es esto? La retirada está bien, los intereses bajan bien, pero el importe nominal del préstamo y los intereses acordados deben mantenerse», explicó Agus.

Añadió que esta reestructuración debería ir seguida de una evaluación en profundidad de la situación financiera de KCIC, incluida la eficiencia de los costos operativos y la optimización de los ingresos.

«Si los ingresos por costos ya están ahí, ¿qué quieres hacer con ellos ahora? ¿Guardarlos? Simplemente calcula la cantidad actual, ¿es peligroso si es menor que eso?» dijo.