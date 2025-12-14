Analista de la NBA compara la profundidad de los Spurs con una película de Marvel

Getty

El San Antonio Espuelas Han parecido preparados desde el inicio de la temporada, independientemente de quién se haya vestido en una noche determinada. Las lesiones han puesto a prueba esa realidad desde el principio. Dylan Harper ha perdido tiempo. De’Aaron Fox ha lidiado con una lesión. Castillo de Esteban Regresó recientemente, al igual que Luke Kornet. Aun así, el Espuelas han seguido ganando.

El tramo más revelador se produjo sin Victor Wembanyama. San Antonio tuvo marca de 9-3 durante su ausencia, una racha que obligó a los observadores a reconsiderar cuánto depende el equipo de un solo jugador. Cuando Wembanyama regresó contra el Trueno de la ciudad de Oklahoma En las semifinales de la Copa de la NBA, salió del banquillo por primera vez e inmediatamente cambió el tono del partido.

San Antonio rompió la racha de 16 victorias consecutivas de Oklahoma City con una victoria por dos puntos que envió a los Spurs a las Finales de la Copa de la NBA en Las Vegas. Wembanyama marcó el momento decisivo de la noche con un tiro en salto de media distancia. Alex Caruso tarde en el juego. En poco más de 20 minutos acabó con un plus-21. Los Spurs tuvieron -23 durante los minutos que estuvo sentado. El resultado puso a San Antonio en el centro del escenario y reforzó una creencia creciente en la liga.

Los Spurs muestran identidad bajo presión

El Thunder entró al enfrentamiento como uno de los equipos más dominantes de la NBA, pero los Spurs nunca parecieron abrumados. Oklahoma City hizo múltiples carreras, pero San Antonio se mantuvo disciplinado y comprometido con su enfoque. Esa compostura importó más que los tiros tempranos.

Los Spurs tuvieron problemas desde lo profundo de la primera mitad, abriendo el juego con 2 de 14 de tres en el primer cuarto y 4 de 12 en el segundo. Oklahoma City construyó una ventaja que llegó a los 16 puntos, pero San Antonio no apuró las posesiones ni abandonó su estructura. Wembanyama respondió con cinco puntos y cinco rebotes en siete minutos, reduciendo la diferencia a tres al medio tiempo.

La segunda parte siguió un guión similar. Oklahoma City intentó imponer el control detrás Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williamspero San Antonio absorbió la presión. Los Spurs superaron al Thunder 65-60 después del medio tiempo y dictaron el ritmo hasta el timbre final. Sólo Williams y Gilgeous-Alexander alcanzaron cifras dobles en la segunda mitad, un testimonio de cuán consistentemente San Antonio interrumpió el ritmo de Oklahoma City.

“Un héroe cae, otro sube”

Esa estabilidad colectiva destacó para el analista de la NBA Dusty Garza, quien formuló la identidad de los Spurs en términos memorables después del partido.

«El equipo simplemente se mantuvo concentrado. Son profundos, son muy profundos», dijo Garza en una entrevista. «Escribí un ensayo en el que parecían una película de Marvel, ya sabes, un héroe cae, otro héroe sube».

La comparación de Garza captó lo que ha definido la temporada de San Antonio. Los Spurs han resistido las lesiones en toda la plantilla sin recurrir a excusas. Mitch Johnson ha mantenido al grupo listo, ajustando roles y manteniendo la responsabilidad en ambos extremos de la cancha. Los guardias y los grandes han entrado y salido de la alineación, pero los hábitos del equipo se han mantenido intactos.

El ritmo, la presión del balón y la voluntad de atacar de San Antonio han creado problemas para los oponentes de élite. Contra Oklahoma City, ese enfoque limitó las miradas limpias y obligó a tomar decisiones difíciles en el último momento. Los Spurs no confiaron en una ejecución perfecta. Confiaban en la confianza y la compostura.

La carrera por la Copa de la NBA ha elevado el perfil de San Antonio y ha reformulado las expectativas. Un récord de 18-7, construido a través de la adversidad, ha llamado la atención nacional. Los Spurs han demostrado que pueden vencer a los mejores de la liga, incluso sin que Wembanyama lleve la carga todas las noches.

Ahora, la atención se centra en el partido de campeonato en Las Vegas. Ya sea que los Spurs levanten el trofeo o no, su mensaje ya ha llegado. Este equipo gana a través de la identidad, la profundidad y la fe. Como sugirió Garza, el poder proviene del grupo, no sólo de la estrella en el centro.