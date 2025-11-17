Analista de ESPN hace afirmación audaz después de la actuación de Matthew Stafford en Rams-Seahawks

El Los Angeles Rams se retiraron de la Semana 11 con una victoria 21-19 sobre el Halcones Marinos de Seattle y el tipo de desempeño defensivo que puede inclinar una temporada. Cuatro intercepciones y una secundaria que lo dictó todo.

El lunes, el analista de ESPN Dan Orlovsky presentó un puesto de “mejor defensa”, en respuesta a la continua brillantez de Matthew Stafford bajo el centro.

Ahora también es posible que el primero NFL QB podría haberse estado refiriendo a la solidez de la defensiva de Seattle, dado que actualmente se ubica cinco lugares detrás de los Rams en puntos oponentes por juego (19.3) y adelante en el puesto No. 9 en yardas oponentes por juego (301.5)… De cualquier manera, cada uno comparte la misma esencia. Stafford está operando en ventanas más ajustadas, contra mejores defensas y con una plantilla de los Rams que finalmente parece capaz de soportar su peso cuando la ofensiva no está disparando.

Lo que hizo que la victoria fuera más reveladora es lo que Stafford no necesitaba hacer. No ofreció un escaparate estadístico. Terminó con 130 yardas aéreas, el mínimo de la temporada. Sin embargo, salió con su octava victoria porque el plantel que lo rodea finalmente parece capaz de proteger una ventaja y cubrir un tramo ofensivo desigual. Ese equilibrio es territorio nuevo en la era Stafford y llega justo cuando su futuro se vuelve mucho más complicado.

La producción de Stafford sigue siendo de élite. A lo largo de once semanas suma 2,557 yardas aéreas, 27 touchdowns y 2 intercepciones.

Los Rams deben enfrentar el valor de Stafford una vez más

Stafford esta firmado hasta 2026 en una estructura que parece modesta en el mercado actual de mariscales de campo. Cumplirá 38 años en febrero. Su acuerdo tiene un valor anual promedio de aproximadamente $42 millones por año, según Spotrac, con topes salariales de alrededor de $47,5 millones en 2025 y $48,3 millones en 2026. Esas cifras se encuentran fuera de los diez primeros entre los salarios de los mariscales de campo activos.

Ese era el plan cuando los Rams cerraron el trato. Se suponía que Stafford sería el puente veterano a corto plazo mientras Los Ángeles recargaba la plantilla.

La realidad es diferente ahora.

En nueve juegos tuvo 25 pases de touchdown con 2 intercepciones. Ese nivel de desempeño coloca a Stafford firmemente dentro de la discusión sobre el Jugador Más Valioso y obliga a una conversación que los Rams no esperaban retomar.

Sean McVay no ha abordado el tema directamente, pero la forma en que habla de Stafford deja clara la postura interna del equipo. Los comentarios sobre la sincronización, el control y la ejecución situacional apuntan consistentemente a un personal que confía en Stafford tanto ahora como lo hizo durante la carrera por el Super Bowl.

El precedente de la Liga sólo fortalece el caso. El aumento de los treinta y tantos de Tom Brady está bien documentado. Aaron Rodgers firmó una extensión masiva cuando tenía 39 años. Los mariscales de campo veteranos duran más porque la liga recompensa el talento de procesamiento y brazo más que la movilidad bruta.

Stafford todavía ofrece ambos.

Stafford se está abriendo camino hacia una nueva discusión fuera de temporada

La victoria del domingo redujo el problema a una sola tarde. Stafford no impulsó los fuegos artificiales ofensivos, pero los Rams nunca se sintieron nerviosos porque manejó el juego con el mando de un mariscal de campo que ha visto todas las coberturas posibles. La defensa le dio campos cortos. La ofensiva se mantuvo por delante de los palos. Los Ángeles nunca estuvo a la zaga. Stafford jugó un fútbol sin pérdidas de balón en un enfrentamiento en el que cada error importaba.

El calendario restante enmarcará el debate para Stafford y su equipo 8-2. El Bucaneros de la Bahía de Tampa son los siguientes. Después de eso, los Rams se sumergen en una racha que definirá el panorama de los playoffs de la NFC. Si Stafford mantiene su ritmo actual y la defensiva mantiene su nivel, Los Ángeles necesitarán enfrentar la cuestión contractual que asumieron estaba resuelta.

Una nueva estructura podría aliviar futuros aumentos en el tope salarial, crear flexibilidad y asegurar la parte más estable de la plantilla. El riesgo es la edad y el historial de lesiones. La recompensa es la continuidad como mariscal de campo durante la ventana competitiva más clara del equipo desde su año de Super Bowl.

Los Rams construyeron esta plantilla esperando una presencia constante de veteranos. Lo que tienen en cambio es un jugador de primer nivel que se acerca a los cuarenta y que juega como si perteneciera a la élite de la liga.

Stafford les está dando a los Rams más de lo que esperaban. Ahora deben decidir cuánto tiempo quieren mantener esta versión de él en su lugar.