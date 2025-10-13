Analista critica a la estrella de los Browns, Myles Garrett, después de comentarios recientes

El analista de la NFL Tony Rizzo no es fanático de marrones de cleveland El cazamariscales estrella Myles Garrett después de sus recientes comentarios.

El marrones sufrió una derrota 23-9 ante el Acereros de Pittsburgh de gira en la Semana 6. Después de la derrota, Garrett dijo que estaba cansado de perder, pero Rizzo cree que mucha culpa recae sobre él, ya que no es el líder que muchos creen que es.

No lo siento por Myles Garrett. Deja ya esta porquería. No es un líder. Es un asesino a sueldo, está aquí por dinero y quería dejar tu ciudad y tu equipo, fin de la historia. ¿Me equivoco?”, Rizzo. dijo en ESPN Cleveland. «Besarle el culo a este tipo es una locura».

Rizzo cree que Garrett no es un verdadero líder y sólo está en Cleveland porque le dieron más dinero, y no porque quiera serlo.

Es un comentario audaz por parte del analista, ya que Garrett es un jugador estrella del marrones y uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL. Pero Rizzo no cree que Garrett sea quien ayude a cambiar la franquicia de Cleveland, como lo demostró con su mediocre esfuerzo contra los Acereros en la Semana 6.

Garrett no logró registrar una entrada contra el Acereros.

Garrett frustrado por la derrota de los Browns

Tras la aplastante derrota de Cleveland ante Acereros El domingo, Garrett estaba frustrado por la derrota.

Fue otro esfuerzo mediocre por parte del marronesy garrett expresó su frustración tras la pérdida.

«Es frustrante» dijo Garrett visiblemente molesto después de la derrota.. «Perder siempre de la misma manera es muy frustrante».

Después de su comentario, se le preguntó a Garrett si es más difícil levantarse para jugar, y él respondió con una sola palabra.

«Sí,» garrett dijo.

Esos comentarios son la razón por la que Rizzo estaba tan enojado con Garrett y afirmó que no es un líder, a pesar de que le pagan por hacerlo.

Garrett firmó una extensión de cuatro años y 160 millones de dólares con el marrones. Es seis veces Pro Bowler y una vez NFL Jugador Defensivo del Año.

Garrett solicitó un intercambio de Cleveland

Otra razón por la que Rizzo critica a Garrett se debe al hecho de que solicitó un intercambio en la temporada baja.

Garrett afirmó que quería jugar para un ganador y no sentía que el marrones estaban cerca de competir.

“Cuando era niño y soñaba con la NFL, lo único en lo que me concentraba era en el objetivo final de ganar un Super Bowl, y ese objetivo me impulsa hoy más que nunca”. Garrett escribió en su demanda comercial pública. publicado en las redes sociales en febrero. «Aunque me encanta llamar a esta ciudad mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más importantes no me permite ser complaciente. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Canton. Siempre ha sido competir y ganar un Super Bowl».

En definitiva, el marrones le dio a Garrett una extensión de contrato masiva para mantenerlo en Cleveland, lo que puso fin a su solicitud de intercambio.

Kevin Stefanski tiene un breve mensaje sobre la última derrota

Después de que Cleveland fuera derrotado por los Steelers en la Semana 6, marrones El entrenador Kevin Stefanski tuvo un breve mensaje sobre la derrota.

Stefanski cree que el equipo está cometiendo demasiados errores no forzados y por eso está perdiendo.

«No puedo hacerlo fuera de casa contra un buen equipo de fútbol», Stefanski dijo después del juego. «Tenemos que solucionarlo. Antes de empezar a ganar, hay que dejar de perder. Y ahora mismo estamos haciendo algunas cosas que nos impiden ganar».

Los Browns buscarán romper su racha de derrotas el domingo en casa contra los Delfines de Miami.