Analista constitucional IHSG se disparó, Peak 5 Recomendaciones para acciones potenciales de CUAN

Yakarta, Viva – Se proyecta que el índice de precio de acciones compuesto (CSPI) continuará el aumento de la negociación el martes 16 de septiembre de 2025. JCI fortalecido Relativamente alto en 1.06 por ciento a 7,937.11.

La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que la posición de IHSG se acerca al área de resistencia de Fibonacci a nivel de 7.953 informó el potencial de fortalecimiento. Sin embargo, el aumento podría terminar antes si InDesk está atascado en ese nivel.

«La existencia de penetración por encima de ese nivel abrirá oportunidades para que las extensiones de tendencias se eleven a 8,007», dijo Ivan a partir de su declaración el martes 16 de septiembre de 2025.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,821, 7,742, 7,604 y 7,534 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,953, 8,025 y 8,102.

Además, Ivan predice que varias acciones tienen un rendimiento ordenado, por lo que es factible inversor Prestar atención. Aquí hay cinco Recomendaciones de stock potencial cómo:

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1,080-1,120

Precio objetivo: 1.315

PT Astra International TBK (ASII)

Recomendaciones: tomar Ganancia

Precio objetivo: 5,775

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 7,300-7,400

Precio objetivo: 8,275

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 53-55

Precio objetivo: 65

PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 8,400-8,600

Precio objetivo: 9,475