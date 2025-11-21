Analista compara favorablemente a los Indiana Pacers con los Tim Duncan Spurs

En lo que va de temporada, el Pacers de Indiana Son uno de los peores equipos de la liga. Las lesiones han minado por completo cualquier posibilidad que tuvieran de repetir el viaje al NBA Finales. Sólo han ganado dos de sus primeros 15 partidos esta temporada.

Esta temporada, los Pacers ya contaron con Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith y Benedicto Mathurin perderse partidos como titulares. Desde el banquillo, TJ McConnell, Obi ToppinJohnny Furphy, Quenton Jackson y Kam Jones ya han perdido tiempo.

A pesar de la decepcionante temporada, un analista de la NBA cree que esto podría ser lo mejor para los Pacers a largo plazo.

Los Indiana Pacers podrían ser los favoritos para llegar a las finales de la NBA de 2026

Mientras aparece en el Podcast de Bill SimmonsZach Lowe cree que este equipo está preparado para el éxito futuro. De hecho, los comparó con los Spurs cuando fracasaron por conseguir a Tim Duncan.

«Este podría ser el mejor escenario de tanque en una sola temporada desde que los Spurs adquirieron a Tim Duncan. Un muy buen equipo, que está claramente diezmado, milagrosamente recupera su propia selección de 2026 en un intercambio durante las Finales de la NBA de 2025, sin saber que Tyrese Haliburton se lesionará y todo se esfumará para ellos».

Lowe luego presenta un escenario que los fanáticos de los Pacers esperan que se haga realidad.

«Hace que todos estén sanos, no son viejos. Y simplemente dicen: ‘Agregaremos potencialmente la selección número uno, la selección número tres, la selección número cuatro'». Un tipo que probablemente pueda entrar y darles verdaderos minutos el próximo año… La gente aún no lo ha entendido, pero los Finals Pacers van a regresar”.

Lowe señala que los Pacers tienen que descubrir el puesto central, que aún no se ha resuelto. Las sillas musicales de Isaías JacksonJay Huff y Tony Bradley no han sido muy fructíferos. Arreglar ese lugar será la principal prioridad en la temporada baja.

Los Pacers pueden conseguir un gran jugador que les ayude a llegar a otra final

Agregar una selección entre los cinco primeros a un equipo que todavía es joven y muy bueno es una idea aterradora para el resto de la NBA. No está claro con qué elección terminarán los Pacers en este momento, pero será una elección alta. Cualquiera de los mejores prospectos podría ayudarlos.

Desafortunadamente, los mejores prospectos en este draft no son pívots. En un borrador simulado reciente de Jeremy Woo de ESPNlos Pacers terminaron con la cuarta selección. Ninguno de los cinco mejores prospectos proyecta jugar como centro a nivel de la NBA, excepto Caleb Wilson fuera de Carolina del Norte.

Aún así, los Pacers no se quejarían de tener un talento de primer nivel. Nunca han tenido la elección número uno del draft.