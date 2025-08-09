Análisis de revelar cuán dominante la temporada 2025 MotoGP para Marc Márquez

VIVA – Marc Márquez sorprendentemente presentó la temporada Motogp 2025 el más dominante desde el comienzo de su carrera. En medio de la feroz competencia y el formato de temporada más complejo, el récord y el rendimiento se dispararon a un nivel que nunca antes se había visto.

Leer también: Perdón en MotoGP CEK:



Estadísticas de temporada fantástica



Marc Márquez probó el nuevo Aero Ducati Desmosedici GP25

Leer también: Recopilar datos, Alex Márquez está listo para luchar en la carrera principal de MotoGP Checo



Citado por Viva Automotive de Crash, sábado 9 de agosto de 2025, esta temporada Márquez ha ganado:

– 381 puntos, 120 puntos por delante del segundo

Leer también: Podio dramático Después de la operación, Alex Márquez se levantó en el MotoGP alemán



– 8 Gran Premio Glan y 11 Sprint gana

– 10 podios solo de la carrera principal

Este fantástico número ocurre en la primera mitad de la temporada, es una consistencia extraordinaria en una temporada más larga y más competitiva.

Comparación con la temporada extraordinaria antes

La temporada 2025 incluso superó la temporada 2019 llamada The Best anteriormente en términos de dominio general. Ahora Márquez está en un nuevo nivel; Más fuerte después de una lesión grave y cambios en el equipo/fabricante.

Márquez en vehículos y competencia

Apariencia extrema de Márquez: dominar la moto Ducati GP25 pasó perfectamente la prueba de rendimiento y adaptación en cualquier circuito. No solo eso, solo él ganó la mayor parte de la carrera hasta ahora, mientras que sus mejores rivales siguen siendo difíciles de igualar su consistencia.

Esta temporada es el mayor récord de Márquez más dominante que antes, y se llama «la mejor campaña en su carrera».

Ahora ha aprobado el legendario umbral del ganador del piloto de Giacomo Agostini y forjó logros superiores en las vueltas principales y el rendimiento de Sprint.



Marc Márquez Predicción PSG vs Inter en la final de la Liga de Campeones

Marc Márquez está experimentando la temporada de MotoGP más dominante a lo largo de su carrera. Con estadísticas extraordinarias, margen de puntos grandes y control motor superior, la temporada 2025 tiene el potencial de ser la base de su séptimo título de MotoGP. Esta no es solo esta resurrección es el pico de dominio que rara vez se ve en la historia de MotoGP.