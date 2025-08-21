Análisis de MotoGP austriaco, Fermin Aldeguer, sobresalía a Marc Márquez en la esquina izquierda

VIVA – Novato Gresini Ducati, Fermin Aldegermuestra un rendimiento impresionante en Motogp Austria superó con éxito Marc Márquez en el doblar la más rápida izquierda. Se afirma que Aldeguer tiene la ventaja del sector en las esquinas 6 y 7, lo que hace que Márquez se sienta alentado a copiar el estilo de carreras para mantener la excelencia.

Los datos son la clave de la preocupación de Márquez

En el área T3, que consiste en dos de la izquierda y una curva correcta, los datos de vuelta de Aldeguer resultaron ser más rápidos que los datos de Márquez. A este español le gusta la forma en que Aldeguer mantiene la velocidad en la curva y maneja los neumáticos sin dificultar el agarre de agarre, especialmente con la condición de la carcasa de los neumáticos utilizados en ese momento.

«Traté de imitarlo un poco en las dos curvas», dijo Márquez, a pesar de que el estilo de carreras en la esquina derecha todavía seguía su propio estilo distintivo, citado por Viva Automotive de Chocar Jueves, 20 de agosto de 2025.

Carreras Lo emocionante: se acerca aldeguer

Se produce un momento tenso cuando Aldeguer es medio segundo más rápido por vuelta que Márquez, lo que hace que la presión aumente y casi amenaza la victoria del jinete de Ducati Lenovo. Aldeguer tuvo un tiempo más rápido en ocho vueltas antes de que Márquez finalmente pareciera la resistencia y mantuviera la posición principal al conducir a la línea de meta de 1,118 segundos.

La grandeza del novato: gestión de neumáticos naturales

Frankie Carchedi, jefe de la tripulación, Gresini, elogió la capacidad de Alain Aldeguer para manejar el calor de los neumáticos. Dijo que el equipo le dio una pequeña guía, pero la estrategia principal provino del instinto del corredor:

«Lo ayudamos un poco, pero había un talento natural en la gestión de neumáticos», dijo Carchedi.

‘Driver of the Race’ y determinación hacia la victoria

Aldeguer fue elegido como el conductor de la carrera por los fanáticos. Después de la carrera, recordó la carrera como uno de los mejores de su carrera:

Su enfoque de carreras fue tranquilo desde el principio hasta que el final lo hizo adelantar a muchos corredores, incluido Bezzecchi, y casi adelantar a Márquez en la esquina final de la carrera.

Aldeguer realmente llamó la atención en esta carrera. La estrategia de velocidad y carrera incluso hizo que Márquez, el campeón dominante, expresó su preocupación por su rendimiento. No se trata solo de la velocidad, sino del gran potencial de los jóvenes jóvenes para ser una amenaza real en MotoGP.