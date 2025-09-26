Yakarta, Viva – Boicotear problemas contra Israel en 2026 Copa del Mundo Continúe fortaleciéndose junto con la rápida presión internacional. Comisión de investigación PBB Afirmando que Israel hizo el genocidio en Gaza, mientras que España, que ahora es el equipo número uno del mundo, amenaza con renunciar al torneo si Israel permanece aprobado.

Esta situación hace FIFA Y UEFA Estar en un foco de atención. Observador fútbol americano Tommy Wellly o Toalla de cascabel Evaluar los problemas israelíes ya no es solo política, sino que se ha convertido en una prueba seria para la credibilidad del fútbol mundial.

«Esta pelota caliente está en la FIFA y la UEFA ahora. Para mí, esta es una situación que debe enfrentar la FIFA y que debe aparecer una decisión. Debido a que España ya lo ha expresado de todos modos como una clasificación mundial de la Copa Europea 2024. Si Israel entra, se retirarán de la Copa Mundial.

Según la toalla de Bung, la FIFA ya no podía permanecer en silencio. La visión y la misión de la FIFA que defiende la transparencia, la solidaridad, la democracia, hasta que se cuestiona la justicia cuando la Federación Mundial de Fútbol continúa cerrando los ojos a la insistencia global.

«La visión y la misión de la FIFA se promueven el juego, un deporte mundial mejor, el mejor espectáculo deportivo del mundo. El fútbol debe tener un impacto social. Bueno, aquí el factor de justicia será una pregunta», dijo.

La historia del deporte, dijo la toalla de Bung, también ha notado que ha ocurrido un boicot en los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Por lo tanto, no es imposible que la Copa Mundial 2026 se enfrente a una agitación similar si la FIFA no toma una decisión de inmediato.

Análisis de la toalla de cascabel: esquema si Israel es descalificado

Entonces, ¿cuál es el esquema técnico si Israel es realmente descalificado de la Copa Mundial 2026? Tasa de toallas de Bung, la regulación de la situación aún se puede superar simplemente, siempre y cuando la decisión se tome antes de que Israel asegure los boletos para las finales.

«Si en este momento no necesita molestarse en pensar en quién lo reemplazó. Debido a que hay 12 grupos en Europa. El grupo israelí contiene cinco equipos, hay Italia, Noruega, Estonia y Moldavia.

Esto todavía es válido en un formato, porque hay otros seis grupos en calificaciones europeas que también contienen solo cuatro equipos.

«¿Califica el grupo de cuatro equipos? ¿Califica? Porque hay otros seis grupos también contenían cuatro equipos. Por lo tanto, en mi opinión, las demandas realmente se preguntan ahora. Porque cuando ha pasado a las finales, la situación es aún más compleja», continuó.

Israel todavía tiene una gran oportunidad. Recolectaron nueve puntos, lo mismo que Italia, bajo Noruega, quien lideró al grupo con 15 puntos.

En octubre, Israel incluso enfrentará dos partidos importantes contra Noruega el 11 de octubre e Italia el 14 de octubre.

«Ahora todavía es fácil en realidad. Si luego Israel ha calificado para los finalistas, es mucho más complejo, más complicado», dijo Bung Toil.

Presión global de AFC a PBB

La presión sobre la FIFA en realidad no es nueva. La Federación Palestina de Fútbol desde el año pasado ha enviado una carta oficial para que Israel fuera sentenciado a sanciones, incluso respaldada por 47 miembros de la Confederación de Fútbol Asiático (AFC).

«Se ha sentido la presión. Solo la decisión aún no lo ha sido. Ahora también ha comenzado en Europa. Ni siquiera solo el fútbol, ​​sino las carreras de bicicletas en España, baloncesto en Polonia, todo ha sido perturbado. Esta es una situación que no es propicio», explicó la toalla Bung.

Mientras tanto, el grupo de expertos de la ONU instó abiertamente a FIFA y UEFA a congelar inmediatamente a Israel del fútbol internacional. Esta insistencia nació después de que la Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Israel hizo genocidio en Gaza.

«La conclusión de la investigación de la Comisión de la ONU en la región palestina ocupada, incluida Jerusalén Este e Israel, que Israel ha llevado a cabo el genocidio, es la última conclusión del creciente número de cuerpos internacionales que confirma que el genocidio está ocurriendo en el territorio palestino colonizado», escribió la ONU en una declaración citada por Tvone.

También recordaron la orden temporal de la Corte Internacional de Justicia (ICI) el 26 de enero de 2024, que requiere que cada país actúe contra el genocidio. Con la base legal, se considera que la FIFA y la UEFA ya no pueden protegerse detrás de las razones de la neutralidad deportiva.

«Los deportes deben rechazar la percepción de que es un negocio ordinario. La agencia deportiva no debe cerrar los ojos a violaciones humanitarias, especialmente cuando su etapa se usa para normalizar la injusticia», continuó el comunicado.

Los expertos en las Naciones Unidas enfatizaron que el fútbol tiene un gran poder en la configuración de la opinión global. Por lo tanto, la FIFA y la UEFA pueden no dejar que Israel siga compitiendo como si no hubiera pasado nada.

«Una vez más, instamos a la FIFA a dejar de legitimar la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados», dijeron.

«Existe una necesidad legal y moral de tomar todos los pasos que le permiten poner fin al genocidio en Gaza en este momento», concluyó el experto en la ONU.