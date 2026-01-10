‘Anaconda’ supera los 100 millones de dólares a nivel mundial

“Anaconda”se ha deslizado hacia un hito de taquilla.

La comedia de acción de Sony, protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, ha superado los 100 millones de dólares en taquilla mundial. Hasta el viernes, la recaudación mundial de la película asciende a 101,6 millones de dólares, 50,4 millones de dólares a nivel nacional y 51,2 millones de dólares a nivel internacional.

“Anaconda” ganó 1,2 millones de dólares el viernes en 3.075 salas y se espera que alcance los 4,6 millones de dólares en su tercer fin de semana, elevando su total nacional a 53,7 millones de dólares hasta el domingo. La película se estrenó el día de Navidad del año pasado.

“Anaconda” es una reinvención de la clásica película de terror sobre serpientes de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Jonathan Hyde. En esta película que no es un reinicio, Black y Rudd interpretan a Doug y Griff, dos mejores amigos que siempre han soñado con rehacer su película favorita de todos los tiempos. «Cuando una crisis de la mediana edad los empuja a finalmente intentarlo, se adentran en el Amazonas para comenzar a filmar. Pero las cosas se vuelven reales cuando aparece una anaconda gigante real, convirtiendo el cómicamente caótico escenario de la película en una situación mortal», se lee en una sinopsis oficial.

Tom Gormican, quien dirigió “El peso insoportable del talento masivo” y escribió “Beverly Hills Cop: Axel F”, dirigió la nueva película “Anaconda” a partir de un guión que coescribió con Kevin Etten. Además de Black y Rudd, la película de comedia de acción está protagonizada por Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello. Los productores incluyen a Brad Fuller y Andrew Form bajo su marca de producción Fully Formed Entertainment, así como a Etten y Gormican.