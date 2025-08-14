Ana Navarro le dice a Gloria Gaynor que rechace el honor del Centro Kennedy de Trump

«The View» coanfitrión Ana Navarro Publicó un mensaje en Instagram el jueves por la mañana instando al cantante Gloria Gaynor Rechazar el honor del Centro Kennedy del presidente Trump.

«Hace unos años, pude conocer brevemente a @gloriagaynor en un concierto en Miami. Ella me regaló un llavero que gritó ‘Yo sobreviviré’, cuando lo presionaste. Digamos que, durante el primer término de Trump, lo presioné hasta que se quedó sin baterías», comenzó Navarro en su puesto de Instagram. «Ayer, Trump anunció que la eligió para recibir un honor del Centro Kennedy, que planea organizar».

Navarro continuó: «Mira, la mujer es una diosa y merece todas las flores que se presentan en su camino. Pero desearía que no aceptara un premio de las manos de un hombre que ha atacado los derechos y la historia de las mujeres, las personas de color y LGBTQ. La comunidad gay en particular en particular, Gloria, Gloria, Gloria.

Triunfo anunció los homenajeados del Centro Kennedy de este año Durante una conferencia de prensa el miércoles en el Centro de Artes Escénicas. Además de Gloria Gaynor, reveló que el actor Sylvester Stallone, la banda de rock Kiss, el actor y comediante Michael Crawford, y el cantante y compositor de country George Strait también recibirán el honor. El presidente está programado para organizar el 2025 Honores del Centro Kennedyque reconoce a las personas que han hecho contribuciones significativas a la cultura estadounidense a través de las artes escénicas, en diciembre.

En febrero, Trump anunció que había sido elegido «por unanimidad» como presidente de la Junta del Centro Kennedy. El anuncio siguió a un movimiento controvertido en el que reemplazó a los miembros de la junta designados por su predecesor, Joe Biden.

Trump ha criticado previamente el Centro Kennedy por presentar una programación que considera demasiado «Woke». «No más espectáculos de arrastre u otra propaganda antiamericana, solo la mejor», publicó en Truth Social a principios de este año.

Variedad se ha comunicado con el representante de Gaynor para hacer comentarios.