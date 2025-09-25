Amy Reisenbach de CBS, David Stapf firma nuevos contratos de tres años

Dos líderes clave en CBS se mantienen en su lugar, con Amy Reisenbach y David Stapf Firma de nuevas ofertas de tres años con la compañía.

Con los fichajes, Reisenbach seguirá siendo presidente de CBS Entertainment, mientras que Stapf continuará dirigiendo los estudios de CBS. Reisenbach ha sido jefe de CBS Entertainment desde noviembre de 2022, mientras que STAPF ha liderado CBS Studios durante 21 años de sus 26 años (y contando) en CBS.

Tanto Stapf como Reisenbach continúan informando a George Cheeks, presidente de TV Media para Paramount, quien supervisa todas las divisiones de CBS y las redes de cable. Según un individuo con conocimiento de la situación, ambos ejecutivos volvieron a subir de sus contratos antes del cierre de la fusión de paramontes de paracaidismo.

