Amy Qanita salió del hospital, Raffi Ahmad reveló su promesa a su difunto padre

VIVA – Raffi Ahmad Revelando la condición actual de la mamá, Amy Qanita. Se sabe que Mama Amy se sometió a procedimientos de cirugía en el Hospital Mounth Elizabeth Singapur el fin de semana pasado. Después de someterse a una cirugía, según Raffi Ahmad Sang, la declaración de Mama se le permitió salir y someterse a un proceso de curación.

Leer también: Dijo la condición de salud de Mama Amy, Raffi Ahmad: su cabeza es complicada



«Alhamdulillah … Gracias por su atención y oración por todo a mamá … mamá @amy_r_qanita pudo salir del hospital y pedir sus oraciones para continuar con el espíritu de mamá para llevar a cabo terapia y curación para que inmediatamente pudiera irse a casa», escribió Raffi Ahmad en su cuenta de Instagram, citó el lunes 15 de septiembre 2025.

Además, Raffi también fue visto subiendo fotos de su difunto padre Munawar Ahmad. En la fotografía de su difunto padre, el esposo de Nagita Slavina reveló como el hijo mayor y el único que prometió continuar manteniendo a su madre y a sus hermanos menores.

Leer también: Raffi Ahmad compartió la condición actual de Mama Amy después de la operación, que aún se trata intensamente



«Papá, incluso si te has ido, prometo que como hijo cuidará de nuestra madre y familia», escribió Raffi.

También pidió una oración para que aún pudiera ser fuerte y continuar poder proteger a su pequeña familia como un hombre de reemplazo del difunto Munawar Ahmad. Raffi también cree que continuará cuidando a la madre y seguirá tratando de cuidarlo.

Leer también: Operaciones de Amy Qanita, Raffi Ahmad y Nagita Slavina piden oraciones



«Ore para que yo sea fuerte, para que podamos continuar con su amor y responsabilidad. La mamá definitivamente puede estar saludable nuevamente, cuidaremos a nuestros padres tan duro como estemos mientras sigamos siendo» allí «, especialmente para una» madre «, porque nuestra madre es sagrada para nosotros como niños … Solo la oración de la madre debe haber penetrado en el» Cielo «», escribió.

Raffi también ofreció una oración por los padres que habían ido antes que él. En su oración, esperaba que a sus padres se les fuera conveniente en el reino de Barzah para esperar continuar la amabilidad de sus padres.

«Para nuestros padres que nos han dejado solo oraciones que pueden estar contenidas en nuestros hijos»

Sí, Rabb, perdona sus pecados, abre su tumba, glorifica su lugar. Hazme un niño que pueda continuar con sus buenas acciones, como un suministro atemporal para ellos … ”, escribió.

Raffi también dejó un mensaje a todos sus seguidores. Espera que los niños que todavía tengan padres continúen prestando tiempo, atención y afecto.

«Mientras los padres todavía están allí, brindan nuestro mejor tiempo, atención, energía y afecto. No espere hasta que sea demasiado tarde, porque el arrepentimiento nunca podrá revivir el tiempo que se ha perdido

Mientras los padres siguen allí, presten nuestro mejor tiempo, atención, energía y afecto. No espere hasta que sea demasiado tarde, porque el arrepentimiento nunca podrá revivir el tiempo que se ha perdido … «, escribió.

Finalmente, Raffi también dio su gratitud por la oración que se ofreció para la curación de la madre.

«El espíritu de mamá @amy_r_qanita, gracias a Dios, mamá ha mejorado gradualmente y gracias por su atención, las oraciones son todos los que han orado», escribió.