Amy Poehler y Tina Fey interpretan a Pam Bondi y Kristi Noem en Open

La fría apertura de “Saturday Night Live” de esta semana trajo al presentador Amy Poehler y su mejor amiga tina fey para interpretar a Pam Bondi y Kristi Noem, respectivamente.
El boceto comenzó retratando parte de la controvertida audiencia de Bondi en el Senado esta semana, donde el Fiscal General de los Estados Unidos fue interrogado y cauteloso sobre temas como los archivos de Jeffrey Epstein.
Cuando se le preguntó si Trump le ordenó acusar a James Comey, el fiscal general no cumplió.
«No voy a hablar de mis conversaciones privadas con el presidente», dijo Poehler como Bondi. “No te voy a decir quién se quedó dormido en medio de una frase, o quién siguió llamándome Ivanka mientras le daba palmaditas en el regazo”.
Muy pronto, entró el Noem de Fey, completo con un arma automática.
“Así es, soy yo, Kristi”, dijo Noem durante su entrada. “Escribí mi nombre con ‘I’ porque así es como pensamiento estaba escrito”.
