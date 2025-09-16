Amy Poehler golpea a los Oscar por rechazar películas de comedia

Amy Poehler llamó al Oscar En su podcast «Good Hang» para ignorar siempre las películas de comedia cuando llega el momento de dar premios. El último episodio de Poehler presentó a Olivia Colman como una invitada como parte de la Comedia de Press de este último para la comedia de Searchlight Pictures «The Roses». Colman protagoniza junto a Benedict Cumberbatch, quien llamó al episodio «Good Hang» para charlar brevemente con Poehler.

«Si puedes hacer comedia, puedes hacer cualquier cosa. Realmente creo eso», proclamó Cumberbatch.

«Por supuesto. ¡No tienes que decirme, cariño!» Respondió Poehler, quien es un ícono de comedia de buena fe gracias a «SNL», «Parques y recreación», sus períodos acogen los Globos de Oro con Tina Fey y más.

«Cada año en los Oscar, todos [in comedy] Se enandea y todas las personas serias se levantan y aceptan y aceptan «, dijo Poehler.» ¡Es una mierda caliente! Porque la comedia no es fácil. Y tengo que decirte que tanto tú como Olivia pueden hacer ambas cosas «.

Si bien los Oscar ciertamente han estado adoptando más películas con elementos cómicos a lo largo de los años, incluidos los mejores ganadores de imágenes como «Anora» y «Todo en todas partes a la vez», generalmente desaira las comedias tradicionales que no tienen una ardilla dramática. «Barbie» de Greta Gerwig fue una rara excepción reciente con ocho nominaciones, pero no ganó la Mejor Película y tanto Gerwig como Star Margot Robbie estaban sorprendentemente exclusivamente de las carreras de Mejor Director y Mejor Actriz. Las películas de la comedia «Knives Out» de Rian Johnson solo obtuvieron nominaciones a guiones, al igual que las «damas de honor» hasta los Oscar de 2012.

En cuanto a las comedias en la próxima carrera de los Oscar 2025, las más dramáticas como «Bugonia» de Yorgos Lanthimos y «Jay Kelly» de Noah Baumbach están dominando una vez más las primeras conversaciones de Oscar Buzz. Las comedias tradicionales como «amistad», «buena fortuna» y «The Naked Gun» obtuvieron críticas fuertes, pero probablemente son disparos largos. Johnson está de regreso con su tercera película de «Knives Out», «Wake Up Dead Man», pero queda por ver si esta franquicia puede llegar a las principales categorías como la Mejor Película o las carreras de actuación.

