Amy Poehler gana el Globo de Oro al mejor podcast

Amy Poehler ganó la inauguración Globos de Oro Premio podcast por su programa de entrevistas “Good Hang”, que presenta sus riffs de estilo libre con otros comediantes, amigos y celebridades.

«Sé que soy nuevo en este juego. Tengo un gran respeto por esta forma», dijo Poehler al recibir el trofeo. «Tengo un gran respeto por todas las personas con las que estoy nominado. Soy un gran admirador de todos ustedes, excepto de NPR: solo un grupo de celebridades que lo llaman por teléfono. Esfuércense más», bromeó Poehler.

Poehler añadió que su podcast es un intento de crear un «mundo duro y cruel lleno de un poco más de amor y risas».

En los Globos de Oro 2026 del domingo, “Buen rato con Amy Poehler«venció a los otros cinco podcasts nominados en la categoría: “Experto en sillón con Dax Shepard”; “Call Her Daddy” de Alex Cooper; “SmartLess” de Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes; “El podcast de Mel Robbins”; y «Up First» de NPR.

En el podcast semanal «Good Hang», el veterano de «Saturday Night Live» presenta a «celebridades y gente divertida» para conversar sobre sus carreras, amigos, pasiones y (por supuesto) lo que «los hace reír». Según la descripción del programa: «Este podcast no trata de mejorarte ni de darte consejos. Amy sólo quiere pasar un buen rato».

Los episodios más populares de “Good Hang With Amy Poehler” han presentado a otros alumnos de “Saturday Night Live”, incluidos Tina Fey, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Seth Meyers y Andy Samberg, así como Aubrey Plaza (quien estuvo en “Parks and Recreation” con Poehler). Otros invitados fueron Ariana Grande, Dakota Johnson, Paul Rudd, Jack Black, Selena Gomez, Michelle Obama, Gwyneth Paltrow, Quinta Brunson y Adam Scott. Poehler lanzó el podcast en marzo de 2025. El programa es producido por Paper Kite Productions de Poehler en conjunto con El timbre de Spotify dirigido por Bill Simmons.

Poehler no es ajena al escenario de los Globos de Oro: ella y Fey fueron los anfitriones de la ceremonia durante tres años, de 2013 a 2015, y luego nuevamente en 2021. Además, Poehler ganó los Globos a la actriz en una serie de televisión musical o de comedia en 2013 por su papel protagónico en “Parks and Recreation” de NBC.

El Globes anunció el año pasado el nuevo premio podcast comenzando con la ceremonia de 2026, en reconocimiento a “los extraordinarios y diversos talentos del podcasting”. Los seis nominados fueron seleccionado entre los 25 podcasts más populares considerados elegibles e incluye podcasts de solo audio y video, basados ​​en métricas de oyentes de Luminate.

Varios podcasts populares fueron desairados en la primera ronda de podcasts de los Globes, incluido “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan, que constantemente se ubica como el programa número uno en diferentes clasificaciones. Además, varios podcasts de derecha elegibles para nominaciones que fueron excluidos incluyeron los presentados por Candace Owens, Ben Shapiro Megyn Kelly y Tucker Carlson.

Divulgación: Premios Globo de Oro, Dick Clark Prods. y Luminate son propiedad de Penske Media Corp., empresa matriz de Variedad.