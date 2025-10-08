‘Amrum’ de Fatih Akin se vende a más territorios

Beta cine ha anunciado una nueva ola de acuerdos de distribución internacional para Fatih Akin«Amrum», que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, antes del lanzamiento teatral alemán de Warner Bros. el jueves.

El drama se ha adquirido en Australia y Nueva Zelanda (Palace Films), India (Big Tree Entertainment), América Latina (Synapse Distribution), Portugal (Pris Audiovisuais), Scandinavia (Angel Films), Italia (Bim Distribuzione), Grecia (Rosebud.21), Turquía (Filmarti) y UKRaine (Svocuzino).

Se revelaron acuerdos para América del Norte (Kino Lorber), Francia (distribución de Dulac), España (un contracorriente), Japón (Bitters End) y Benelux (recolectores de cerezas), entre muchos otros, a principios de este año.

«Estos acuerdos reflejan el atractivo universal de la película», dijo Dirk Schürhoff, director gerente de Beta Cinema. «El elenco sobresaliente, la historia emocional y relevante y la escritura precisa y única de uno de los directores más queridos de Alemania, hicieron que ‘Amrum’ se convirtiera en una de las películas alemanas más vendidas este año».

«Amrum», dirigido por Akin para su amigo y mentor Hark Bohm, es un drama conmovedor y visualmente arrestante que sigue a Nanning de 12 años desentrañando el secreto de su familia en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial en la isla apartada de Amrum.

La película se basa en los verdaderos eventos y las estrellas al recién llegado Jasper Billerbeck en el papel principal, junto con Laura Tonke («Aeiou», «The People vs. Fritz Bauer»), Lisa Hagmeister («System Crasher»), Kian Köppke, Matthias Schweighöfer («Ejército de los muertos») y Diane Kruger («En el Faderlourious». «Inglourds».

Es producido por Bombero International, Warner Bros. Film Productions Alemania en coproducción con Rialto Film. La producción fue apoyada por FFA, DFFF, Moin Film Funding Hamburg Schleswig-Holstein, BKM, MBB, MFG y Bavarian Film Award.