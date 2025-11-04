Amran revela las causas de la disparidad de precios de los alimentos en varias regiones de la República de Indonesia

Jacarta – Ministro de Agricultura, amrán Sulaimán, reveló el culpable que provocó el incidente disparidad precio una serie de productos alimenticios, que están muy extendidos en varias regiones de Indonesia.

Así lo expresó en la Reunión Regional de Coordinación del Control de Inflación 2025, que se celebró virtualmente con el Ministerio del Interior, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) y otros actores relevantes.

Dio ejemplo de lo que pasó con el precio de la carne pollo carrera en una serie de áreas. Donde en muchas zonas el precio alcanza alrededor de Rp. 40 rupias. 50 mil por kilogramo (kg), mientras que en el sur de Lampung es de solo Rp. 19 mil por kg.

«Así que efectivamente hay una disparidad de precios. Por un lado, el precio de los pollos de raza pura es de 40.000 a 50.000 rupias por kg, pero por otro lado el precio es de 19.000 rupias por kg, como es el caso en el sur de Lampung. Y este es un problema de distribución», dijo Amran, el martes 4 de noviembre de 2025.

Vendedor de carne de pollo en un mercado tradicional.

Entonces otro problema es la existencia. mafia alimentos, como es el caso de los precios de las materias primas arroz hace un tiempo. Donde el gobierno ha logrado arrestar a 46 sospechosos, sospechosos de estar involucrados en esta práctica sucia.

«Tal vez estemos equivocados, pero a veces hay personas que juegan y obtienen pequeñas ganancias en la sociedad. Ayer, en el caso del arroz, hubo un caso en el que se dijo que era premium a pesar de que eran granos de arroz, y hubo 46 sospechosos», dijo Amran.

«Así que hay intermediarios que juegan con los precios. Porque en realidad somos autosuficientes, pero el precio del arroz sube y baja», afirmó.

Lo que es peor, en lugar de manipular el arroz mediante la práctica de mezclarlo, la mafia incluso comete fraude al conectar cables de arroz de primera calidad al arroz que tiene la calidad de grañones o para alimentación animal.

«Así que no se trata de mezclar y demás, sino que se dice que (el arroz) es premium mientras que la fracción (de granos de arroz) alcanza el 59 por ciento, aunque debería ser el 14 por ciento», dijo Amran.

«Se trata de granos de arroz, que son para el consumo de pollos o para alimentación animal, pero que están etiquetados como arroz premium», dijo.

Un comerciante de arroz Jujuk, en el mercado Karangayu ?Semarang, Java Central. Foto : VIVA.co.id/ Dwi Royanto (Semarang)

De hecho, continuó Amran, esta práctica sucia causó pérdidas a los consumidores que ascendieron a 10 billones de rupias. Además, los juegos de precios y el fraude en la calidad del arroz incluso han influido y contribuido a la inflación.