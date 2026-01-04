Ampliar tu SIM es más práctico, este es el horario de SIM Móvil para el lunes 5 de enero de 2026

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento oficial que todo conductor de vehículo motorizado debe tener. Debido a que el período de validez es de sólo cinco años, los propietarios de tarjetas SIM deben prestar atención al calendario de renovación para que sigan siendo válidas al conducir por la autopista.

Para facilitar las cosas a los ciudadanos, la policía vuelve a ofrecer servicios de coches SIM circular en varias regiones. A través de este servicio se puede realizar el proceso de renovación de SIM sin tener que acudir a la oficina de Satpas y afrontar largas colas.

Refiriéndose a la información citada por el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional VIVA AutomotrizEl lunes 5 de enero de 2026, Polda Metro Jaya volverá a operar servicios de SIM móvil en cinco áreas de DKI Yakarta. Este paso tiene como objetivo proporcionar un acceso más equitativo a los servicios para los residentes de la ciudad capital.

Para la gente del sur de Yakarta, los servicios de SIM móvil están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para la zona occidental de Yakarta, se han preparado dos lugares de servicio en Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden aprovechar el servicio Mobile SIM que opera en Grand Mall Cakung.

Todos los puntos de servicio Mobile SIM en Yakarta funcionan de 08.00 WIB a 14.00 WIB. Teniendo en cuenta la cuota limitada de servicio diario, se recomienda a las personas que lleguen temprano para obtener un número de cola.

No sólo en Yakarta, los servicios de extensión SIM también llegan a las zonas de amortiguamiento. En Bandung, los automóviles Mobile SIM operan en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con horario de servicio de 09.00 a 12.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden ampliar su SIM en Burger King Harapan Indah de 08.00 WIB a 10.00 WIB. Para los residentes de Bogor, los servicios están disponibles en BTM Mall y Yogya Dramaga, que atienden a los solicitantes de 09.00 a 12.00 WIB.

Cabe señalar que los coches con SIM Móvil solo atienden extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante debe seguir el proceso de creación de una nueva SIM en Satpas.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico y una prueba psicológica. De acuerdo con el PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.