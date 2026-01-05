Ampliar tu SIM es más práctico a través de una SIM móvil, ten en cuenta la ubicación

Yakarta, VIVA – Un permiso de conducir o SIM es un documento obligatorio para todo conductor de vehículos de motor en Indonesia. La posesión de una licencia de conducir es prueba de que el conductor ha cumplido con los requisitos legales y administrativos para conducir en la autopista.

Debido a que el período de validez de una SIM es de sólo cinco años, los propietarios deben extenderlo antes de que finalice el período activo. Para mayor comodidad, la policía de Metro Jaya vuelve a operar servicios de automóviles SIM circular el martes 6 de enero de 2026, para que las personas no tengan que acudir directamente a la oficina de Satpas.

Citando información de Korlantas Polri que fue reportada VIVA AutomotrizEl servicio Mobile SIM de hoy está disponible en varios puntos del área de DKI Yakarta. Los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del este de Yakarta pueden utilizar los servicios del centro comercial Grand Cakung.

En la zona del oeste de Yakarta, se alertó a dos coches Mobile SIM en Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en el Kalibata Trilogy Campus, con un horario de servicio que comienza entre las 08:00 WIB y las 14:00 WIB.

Además de atender a los residentes de la capital, los servicios de extensión SIM también están disponibles en varias áreas de amortiguamiento. Para el área de Bogor, los automóviles Mobile SIM operan en Lotte Grosir Sholeh Iskandar de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Los residentes de Bandung pueden extender su SIM en dos ubicaciones, a saber, Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza. Estos dos puntos atienden a los solicitantes desde las 08.00 WIB hasta su finalización.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar el servicio SIM móvil en Pizza Hut Komsen Jatiasih. Los servicios en esta ubicación están abiertos de 08.00 WIB a 10.00 WIB con un número limitado de colas.

Tenga en cuenta que los automóviles con SIM móvil solo admiten extensiones SIM A y SIM C que aún están activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante debe solicitar una nueva SIM a través de Satpas de acuerdo con los procedimientos aplicables.

Los requisitos que se deben preparar incluyen fotocopia de un KTP vigente, fotocopia y licencia de conducir original, así como comprobante de un examen de salud realizado en un establecimiento oficial. En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.