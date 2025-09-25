Ampliar la transformación digital en la región oriental, ASDP compra boletos en línea en el puerto de Malutoli

Yakarta, Viva – ASDP Ampliando el alcance de la digitalización en el este de Indonesia. A partir del 19 de septiembre de 2025, Puerto La sesión oficial está implementando un sistema de compra Boleto en línea.

Leer también: KMP Jatra II está listo para operar nuevamente, ASDP fortalece la cadena de suministro de NIAS Logistics



El presidente presidente de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, enfatizó que la aplicación de boletos en línea en el puerto de Sidangoli es una manifestación tangible del compromiso de ASDP para presentar servicios modernos que son fácilmente accesibles.

«Hacemos esta transformación digital para que las personas accedan más fácilmente a los servicios, además de cerrar las brechas de prácticas de intermediación dañinas. Con la compra de boletos oficiales en línea, las personas obtienen certeza de precios, comodidad y eficiencia del tiempo», dijo Heru de su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Al fomentar el desarrollo sostenible, ASDP enfatiza no solo un operador de cruce



Explicó, el puerto de Sidangoli, que se encuentra en el distrito de South Jailolo, West Halmahera Regency, North Maluku (Malut), juega un papel importante como la puerta de la movilidad de la comunidad hacia Ternate. Según los datos de enero -agosto de 2025, 101,244 pasajeros y 39,432 unidades de vehículos en la ruta de sssion -bastiong.

Mientras tanto, los vehículos de dos ruedas dominaron con 19,915 unidades, seguidos de un camión de 12,033 unidades. Esta cifra refleja la alta necesidad de transporte público, tanto para la movilidad diaria, la distribución logística y los viajes.

Leer también: Profit de impresión de RP. 298 mil millones, ASDP atiende a 3,07 millones de pasajeros en el semestre I-2025



La ruta Sidangoli -Bastiong es atendida por KMP Bobara con el horario operativo a las 10:00, 15:30 y 20.30 Tiempo de Indonesia Oriental. El área de Sidangoli también se conoce como un área con un potencial de ecoturismo abundante. Los bosques de manglar que se pueden procesar en la comida, así como las playas exóticas, se convierten en un imán para los turistas. Se espera que la presencia de servicios de boletos en línea facilite el flujo de visitas turísticas, al tiempo que apoya el crecimiento económico local.



Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

Secretario corporativo ASDP, Shelvy Arifin, agregó que el sistema de boletos en línea proporciona flexibilidad de la comunidad para planificar un mejor viaje.

«A través de Ferzy, las personas pueden comprar boletos desde H-60 ​​antes de la salida. También proporcionamos varios métodos de pago, que van desde virtuales cuentaMedilla electrónica, a puntos de venta minoristas como Indomaret y Alfamart. Todo para la facilidad y la comodidad del servicio de los usuarios «, explicó Shelvy.

Shelvy también recordó la importancia de cobrar datos de acuerdo con la identidad para que los usuarios obtengan la máxima protección en el viaje. «Los datos correctos facilitan el equipo de verificación al tiempo que garantiza los derechos de los usuarios del servicio cuando suceden cosas inesperadas», dijo.

ASDP asegura que las innovaciones de digitalización continúen ampliándose a varios puertos en Indonesia. La prioridad de la compañía sigue siendo la misma: presentar un servicio de transporte seguro, cómodo y de fácil acceso, así como contribuir al desarrollo equitativo y mejorar el bienestar de la comunidad.