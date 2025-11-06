Ampliando EBT Portofino, PGN comienza a construir un punto de inyección de biometano en Pagardewa, Sumatra del Sur

Jacarta – Empresa PT Gas Negara Tbk también conocido como PGN comenzó a construir un punto de inyección en Pagardewa, en el sur de Sumatra, como parte de una iniciativa de desarrollo proyecto estratégico Biometano.

El director presidente de la PGN, Arief Kurnia Risdianto, dijo que el punto de inyección en Pagardewa es el punto donde se «inyecta» biometano red gas natural, por lo que el Biometano se puede utilizar igual que el gas natural para los hogares, la industria, el comercio minorista y el transporte terrestre.

«Y se puede acceder ampliamente a él según el alcance de la red de gas que ya está en funcionamiento», dijo Arief en su comunicado del jueves 6 de noviembre de 2025.

PGN construye infraestructura de gasoducto hasta el Área Industrial Integrada de Batang.

El punto de inyección en Pagardewa consta de un sistema reductor de presión (PRS) que también se puede utilizar como punto de inyección para otras fuentes de suministro, por ejemplo, metano de carbón (CBM), gas estancado y otras fuentes de suministro. Mientras tanto, PGN planea suministrar Biometano con un volumen de alrededor de 1,2 BBTUD a través del Punto de Inyección de Pagardewa.

Arief confirmó que el proyecto Biometano ampliaría el portafolio de la PGN en el sector de energías renovables, al brindar productos para la descarbonización. «Aparte de eso, abrirá oportunidades para que PGN obtenga nuevos ingresos mientras fortalece el papel de PGN en la transición energética y apoya el logro de los objetivos ESG de la compañía», dijo Arief.

En proyecto de biometano, PGN aprovecha residuos de fábricas petroleras Aceite de palma o Efluente de Planta de Aceite de Palma (POME) para producir biogás. Mediante procesos adicionales, el biogás se transformará en biometano y se comprimirá en gas natural renovable para poder inyectarlo en la infraestructura de gas natural. Una vez inyectado, el biometano puede utilizarse como energía renovable con características similares al gas natural para su distribución a diversos sectores de clientes.

Este proyecto de biometano se inició basándose en el potencial de Indonesia para producir biometano a partir de residuos de molienda de aceite de palma. El biometano es una solución moderna en la gestión de residuos orgánicos para convertirlos en energía renovable. La gestión adecuada de los residuos es muy importante, porque si no se procesan de forma óptima, pueden provocar contaminación ambiental y contribuir al calentamiento global.

Este proyecto tiene el potencial de contribuir a reducir las emisiones de GEI en 29.688 toneladas-CO2e/año (conversión de combustible) y 204.867 toneladas-CO2e/año (captura de metano de POME).