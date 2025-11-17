Ampliación masiva de Geely en Indonesia

Jacarta – Geeley Auto Indonesia continúa ampliando su red de ventas en Indonesia. Después de ingresar oficialmente a principios de 2025, la marca de automóviles de China inmediatamente tomó medidas agresivas para abrir concesionarios en varias grandes ciudades.

La expansión de la red es la principal estrategia de Geely para fortalecer los servicios, acelerar la penetración en el mercado y, al mismo tiempo, garantizar que los consumidores se sientan cómodos al realizar transacciones y realizar el mantenimiento de los vehículos.

Actualmente, Geely cuenta con 22 concesionarios que operan en todo el país. Este número seguirá aumentando porque varios otros puntos están en proceso de construcción o renovación.

Constantinus Herlijoso, director de ventas y desarrollo de canales de Geely Auto Indonesia, confirmó que la expansión continuará masivamente hasta fin de año.

«El distribuidor de Ambara Puri Indah es el distribuidor número 22 a nivel nacional, y todavía sumaremos 40 distribuidores para 2025», dijo, citado VIVA Automotriz en Yakarta, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Uno de los distribuidores más nuevos que se inaugurará es Geely Ambara Puri Indah en el área de Kembangan, en el oeste de Yakarta. Este distribuidor está bajo los auspicios de PT Ambara Karya Bersama, que anteriormente operaba el distribuidor Geely en Surabaya.

Según Alexander Dudi Muljadi, director operativo de Ambara, la elección de la ubicación de Puri Indah no fue sin razón.

«Estadísticamente, el mayor potencial de mercado de vehículos eléctricos y PHEV se encuentra en el oeste y el norte de Yakarta. Elegimos una ubicación estratégica para poder cara a cara con marca «De lo contrario, creemos que la calidad de Geely es muy competitiva», dijo Dudi.

También enfatizó que Ambara está lista para brindar el mejor servicio postventa. «Nuestros técnicos han recibido una formación completa de ATPM. La tecnología EV es diferente, pero la tenemos completamente capacitado y listo para manejar todos los modelos Geely», añadió.

Con un objetivo de 40 distribuidores para finales de 2025, Geely quiere garantizar que el acceso a los servicios sea más equitativo, incluso fuera de Yakarta.

Yusuf Anshori, director de marca de Geely Auto Indonesia, dijo que la expansión de la red irá de la mano con la presencia de más modelos nuevos en los próximos años.