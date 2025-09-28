VIVA – Manchester United nuevamente cosechar pobres resultados después de ser humillado Brentford 1-3 en el GTech Community Stadium, Londres, sábado 27 de septiembre de 2025. Aun así, el gerente Mi Ruben Amor enfatizó que no renunciarían y seguirían seguros de traer al equipo a levantarse.

Veniendo con confianza después de derrocar al Chelsea, los Red Devils fueron destruidos al comienzo de la pelea. Solo 20 minutos a pie, meta Mu El delantero de Brentford, Igor Thiago, se ha roto dos veces, Igor Thiago.

Benjamin Sesko tuvo la oportunidad de encender su objetivo inaugural para el Manchester United después de una costosa transferencia por valor de £ 74 millones. Pero la oportunidad de oro para igualar el puntaje se perdió cuando Bruno Fernandes no pudo ejecutar una penalización.

El desastre está cada vez más completo en el tiempo de lesión. Mathias Jensen, quien acaba de entrar como sustituto, aseguró la victoria de Brentford mientras enterraba las esperanzas de MU de irse a casa con puntos.

Estos resultados extienden la tendencia negativa de Amorim. Casi un año en el manejo de MU, solo recolectó 34 puntos de 99 disponibles en la Premier League. Se ganaron nueve victorias, pero nunca llegaron en fila.

A pesar de que estaba bajo una gran presión, Amorim insistió en que no se rendiría. «Siempre hago mi trabajo. Si ganas, por supuesto, mi estado de ánimo es diferente. Pero mis creencias siguen siendo las mismas porque sé qué hacer», dijo Amorim después del partido.

Hizo hincapié en su compromiso de mantenerse enfocado en el equipo. «Esta es mi responsabilidad. No estoy aquí solo para proteger a los jugadores. Trato de hacer lo mejor que pueda para el club y el equipo. La presión aquí es realmente grande, pero solo me concentro en cómo ganar la próxima pelea».

Con esa declaración, Amorim insistió en que todavía pelearía con United, a pesar de que el centro de atención público y las críticas de los fanáticos continuaron perforando.