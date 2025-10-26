VIVA – manchester unido continúa mostrando un resurgimiento bajo tutela Rubén Amorim. La victoria por 4-2 sobre el Brighton en Old Trafford el sábado por la tarde, hora local, amplió su tendencia positiva a tres victorias consecutivas en la Premier League.

Lea también: Rubén Amorim dijo después de que MU destruyera Brighton



Este resultado colocó a los Diablos Rojos entre los cuatro primeros de la clasificación y marcó su mejor actuación desde que fueron dirigidos por Amorim. Previamente, EN También conmocionó al público británico tras derrocar al Liverpool en Anfield la semana pasada.

Aunque nuevos nombres como Benjamín Sesko y Bryan Mbeumo se robaron la atención en la primera línea, Amorim destacó el importante papel de las figuras de alto nivel en el mediocampo: casemiro.

Lea también: Más popular: ¿Louis van Gaal entrenando a la selección nacional de Indonesia? MU necesita tiempo para volver a la gloria



El técnico portugués no dudó en elogiar al centrocampista brasileño.

«Creo que aporta mucha experiencia. Es muy importante para nosotros. Hoy trabajó duro, presionó alto y luego volvió rápidamente a la defensa. Estoy muy contento con su actuación», dijo Amorim, citado en el sitio web oficial del Club.

Lea también: En Yakarta, Luis Nani dijo que MU necesitaba tiempo para recuperar su gloria



Casemiro también completó su noche perfecta al marcar el segundo gol del MU ante el Brighton. La acción y determinación del ex astro del Real Madrid se convirtió en un símbolo del nuevo espíritu que Amorim construyó en el vestuario de Old Trafford.

Amorim destacó que la presencia de Casemiro no se trata sólo de capacidad en el campo, sino también de liderazgo. «Otros jugadores deberían mirar a Casemiro. Es un verdadero ejemplo de que el trabajo duro puede cambiarlo todo», añadió Amorim.

El centrocampista de 33 años recibió críticas la pasada temporada. Mucha gente piensa que su rendimiento ha disminuido y ya no es tan fuerte como cuando jugaba en el Real Madrid. Sin embargo, en las últimas semanas Casemiro ha respondido a todas las dudas con su acción y mentalidad de acero en el centro del campo.

United está entrando ahora en un período de transición. Necesitan un líder que pueda mantener el equilibrio del equipo entre tantos jugadores jóvenes y nuevos reclutas. Y en ese momento, Casemiro apareció como figura central.

Aunque ya no es joven, el centrocampista todavía muestra su clase como creador de ritmos. Amorim también pareció entender bien su capacidad, y a menudo sustituyó a Casemiro en la segunda mitad para mantener la forma y la eficiencia del juego.