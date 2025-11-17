‘Amores Perros’ Draco Films y Kenia Márquez compiten por los premios Ventana Sur

Menos títulos de Argentina, dada la reducción radical del apoyo federal, ha dado paso a una mayor diversidad entre los candidatos a ventana surLas piezas centrales de la industria Copia final y Primer corte.

Según Pamela Biénzoba, quien comparte funciones curatoriales con Juan Crespo y Eva Morsch Kihn, este año participan nuevas voces del Caribe, Ecuador, Uruguay y Perú. “Por ejemplo, hay una película de Puerto Rico, posiblemente la primera en años: ‘Trenzadas’, que es muy esperada”, dijo Biénzoba, consultor, programador y crítico de cine chileno-francés que ha sido miembro del comité de selección de películas del Festival de Cine de Locarno desde 2021.

El equipo curador también observó varias propuestas sobre la mayoría de edad de cineastas noveles y experimentados. “Este año también hubo más proyectos de comedia, más fuertes de lo habitual, ya que a veces es difícil encontrar comedias realmente bien ejecutadas”, señaló Biénzoba.

«Hemos encontrado bastantes proyectos híbridos y películas con narrativas poco convencionales, así como dramas sociales más tradicionales o dramas sociales sobre la mayoría de edad», coincidió Morsch Kihn, quien también notó más mujeres cineastas e historias de temática familiar en todos los ámbitos.

“Es cierto que hay esa diversidad que realmente nos interesa y propuestas tanto de directores conocidos como nuevos, con películas que han sido muy esperadas”, dijo, citando “La película de mi tío” de Natalia Cabral, “Desaparecidos” de Kenia Márquez y lo último del colombiano Juan Andrés Arango, “Donde comienza el río”.

«Algo que también se hace evidente a lo largo de los años de premios es la alta calidad de las interpretaciones. Esto es algo que vale la pena destacar también, porque hay interpretaciones realmente fuertes, especialmente de actores jóvenes», dijo Morsch Kihn, quien también es coordinador de programación del Festival Cinelatino de Toulouse y miembro del comité de selección del Mercado de Financiamiento Venice Gap, entre otras funciones.

“En mi evaluación, prioricé títulos con atractivo de género, narrativas que fomentan la resonancia global y proyectos adaptables a mercados de explotación más amplios, factores que respaldan las ventas y la distribución en múltiples territorios”, dijo Crespo, fundador de 3C Films, cuyos créditos incluyen el thriller de ciencia ficción “5.5.5”, el drama de acción “Reus, la vuelta al barrio”, así como la serie “El Señor de las Ballenas”.

“El objetivo era posicionar estas películas dentro de circuitos de festivales y compradores que enfatizaran perfiles comercialmente viables, permitiendo acuerdos de distribución más rápidos y acceso a mercados establecidos”, agregó, señalando que si bien los méritos artísticos seguían siendo una prioridad, la curaduría apuntaba a atraer a una audiencia más amplia sin comprometer la calidad.

“Trabajar en equipo con Pamela y Eva fue una experiencia muy enriquecedora y educativa, ya que ambas son destacadas profesionales en su campo”.

Un desglose de la selección de este año:

Primer corte

«Esperando pájaros» (“Madre pájaro”, Sofía Quirós, Argentina, España)

El equipo de producción detrás del título de la Semana de la Crítica de Cannes 2019, “Black Ash”, liderado por Cecilia Salim de Sputnik Films y Mariana Murillo (Murillo Cine), se reúne para esta historia sobre la mayoría de edad que sigue a Oliver (8), quien se queda con su tía Paloma (26) mientras su madre recibe tratamiento en la capital. Su enfermedad obliga a Oliver a afrontar la pérdida y aferrarse a Paloma, quien se resiste a sus instintos maternales. Protagonizada por Oliver Macluf, Isabella Noorifard, Julio Briceño y Wendy Chinchilla. Con el apoyo de Ibermedia, El Fauno, Torino Film Lab y Berlinale Talents.

Esperando pájaros, cortesía de Murillo, Sputnik Films

“Copacabana espalda con espalda” (“Bate e volta Copacabana”, Juliana Antunes, Camila Matos, Brasil)

Un road drama sobre la mayoría de edad producido por Ventura con los coproductores Globo Filmes y Canal Brasil, sigue a Paulinha, Gabi y Michele en un viaje de un día a Copacabana que se convierte en una noche transformadora a lo largo de las carreteras de Brasil. La película continúa la misión de Ventura de amplificar las voces femeninas y queer en el cine brasileño, con el respaldo de BrLab São Paulo, Cinélatino de Toulouse, LoboLab – Mar del Plata y Brasil CineMundi.

«El pozo del diablo» (“Los pozos del diablo”, Jairo Boisier Olave, Chile)

El drama, producido por Cangrejo Films (Chile) con Caviar Films (Argentina), Paideia Filmes (Brasil) y Mat Productions (Francia), sigue a Judith, una joven de 15 años que puede encontrar agua subterránea, mientras expone una red de robo vinculada a una poderosa granja de aguacates, y posiblemente a su padre. Con el apoyo de Cinéfondation–Cannes, BAL-LAB Biarritz y Proyecta Ventana Sur, busca socios finales de postproducción. “Cuenta una historia urgente de escasez de agua y corrupción”, dice el productor Diego Pino Anguita.

El pozo del diablo, cortesía de Cangrejo Films

«La sociedad del buen encanto» (“Waturapankiman”, Marina Herrera, Perú, Bolivia)

De Desfase Films, China Salka Prods., Mestizo Films y el coproductor boliviano Empatía Cinema, detrás del éxito de Toronto “La hija del cóndor”, la comedia sigue a Alexandra, quien hereda la tienda de adivinación de su difunto padre y se embarca en una búsqueda guiada por el tarot. Protagonizada por Luz Marina Asin, Olinda Flores y Enrique Araóz, marca el debut cinematográfico de Herrera (“Heroínas”, Berlinale Shorts) y busca financiación para postproducción. “Un experimento para desaprender el cine”, dice Herrera, citando la actuación natural, la improvisación, las tomas largas, los espacios reales y el montaje mínimo para desdibujar la ficción y el documental.

“Petardos y magnolias” (Sandra Reynoso, México)

“Amo a los perros«El productor ejecutivo Francisco González Compeán de Draco Films produce junto a Sebastián Jurado Dada y Ximena Basaguren. El drama sigue a Vera, una joven estrella del fútbol dividida entre sus sueños y los deseos de su padre. Se enamora de Alan, un gamberro de la escuela, y descubre los riesgos del amor. El elenco incluye a Ximena Lamadrid, Juan Daniel García Treviño, Andrés Almeida y Mónica del Carmen. «Una nueva visión del primer amor en las escuelas públicas, un escenario familiar pero raramente representado en el cine mexicano», dice Reynoso.

«Donde comienza el río» (“Donde comienza el río”, Juan Andrés Arango, Colombia, Canadá, Noruega)

El drama sigue a Yajaira, una joven madre Emberá y a Jhon, un pandillero, mientras huyen de Bogotá hacia el río Andágueda en busca de pertenencia. Producida por Inercia Películas, Midi La Nuit y Satæer, con el apoyo de FDC, Sørfond, Telefilm y el Premio Dale de San Sebastián. Edición del primer montaje en Montreal y búsqueda de socios en financiación, distribución y ventas. “La película reflexiona sobre la forma en que un país busca reinventar su sentido de pertenencia después de décadas de guerra”, afirma Arango.

Donde comienza el río, cortesía de Inercia Películas

COPIA FINAL (CORTE FINAL)

«Trenzado,» (“Trenzadas”, Raisa Bonnet, Puerto Rico)

Escrito por Bonnet y Lilian T. Mehrel, estrellas de drama Mar Cruz a April, Jonaibet Cruz Manso y Valentina Cruz Vásquez. Producida por la nauta, está ambientada en el Puerto Rico post-huracán María y Sigue a una madre y sus hijas que buscan un hogar en medio de la devastación, explorando el impacto humano del desastre climático. Desarrollado con el Programa ARPA de la Puerto Rico Film Commission, participó en EAVE Puentes, MAFIZ, Ventana Sur y Nuevas Miradas. El cine es “a la vez un espejo y un recuerdo de lo que significa sobrevivir, pertenecer y permanecer”, dice Bonnet.

«Poca luz» (“Lusco-Fusco”, Bel Bechara y Sandro Serpa, Brasil)

La productora Rafaella Costa lidera la coproducción de Manjericão Filmes y Macondo Filmes que sigue a Vera y Alda, vecinas y compañeras de trabajo cuya conexión se profundiza a través de la nieta de Alda, Joana. A medida que ambas mujeres enfrentan relaciones abusivas, su amistad se convierte en un espacio para la resiliencia. Financiada por la Ley Paulo Gustavo, la película participó en Cinéma en Construction – São Paulo/Toulouse, Cinemundi – WIP (Premio Mistika). “Superar la violencia contra las mujeres no es sólo un viaje catártico individual sino también colectivo”, dice Bechara.

Luz baja, cortesía de Manjericão Filmes y Macondo Filmes

«Desaparecido,» (“Se busca”, Kenia Márquez, México)

Producida por Puerco Rosa Producciones y Rubicon Productions, dirigida por el director y guionista Kenya Márquez, Jacobo Nazar y Janeth Mora. Drama está protagonizada por Rocío Guzmán, Camila Calónico, Eileen Yáñez, Fabián Corres, Ishbel Bautista y Tamara Vallarta. René, un adolescente rebelde, huye de sus sufridos padres en un viaje de 1,243 millas a Juárez, México, descubriendo revelaciones personales. Desarrollada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, financiado por EFICINE y Focine Postproducción, la película explora “la maternidad, el amor y los vínculos familiares desde una perspectiva femenina”, dice Márquez.

«La película de mi tío» (“La película de mi tío”, Natalia Cabral, República Dominicana)

Escrita por Natalia Cabral y Oriol Estrada, la comedia dramática está protagonizada por Maia Otero, Steven Bauer (“Breaking Bad”) y Félix Germán “The Projectionist”). Sigue a Julia, una joven cinéfila dominicana que dirige la fallida película de acción de su tío para conseguir financiación, sorteando conflictos familiares y descubriendo su propia voz. Participó en Cinelátino Toulouse, Panamá Film Match, Bal-Lab Biarritz; apoyado por Ibermedia y Ley de Cine Dominicana. Producida por Lantica Studios, Faula Films y Casa Latina Films, con los productores Jordi Gassó, Natalia Cabral y Gregorio Rodríguez.

La película de mi tío, cortesía de Lantica Studios

“Ella guardó su corazón en el refrigerador” (“Ella estaba allí para mantener el corazón en el refrigerador”, Cristiane Oliveira y Gustavo Galvão, Brasil)

Drama producido por Crisol Filmes de Cristiane Oliveira con 400 Filmes sigue a Luiza, que recibe vídeos de un extraño en Uruguay que revelan una impactante verdad familiar. Elenco encabezado por Verónica Perrotta y María Galant. Con el apoyo de Paulo Gustavo Law, Cinéma en Construction Toulouse-São Paulo y Mostra WIP, cuenta con una partitura original de Lee Ranaldo de Sonic Youth. “Esta es la primera película producida por mi empresa, un proceso natural que surgió de una estructura narrativa específica”, dice Oliveira.

Guardó su corazón en el frigorífico, cortesía de 400 Filmes

«Las muertes pasajeras» (“Las muertes pasajeras”, Agustín Banchero, Uruguay, Brasil, Alemania)

Producido por Tarkiofilm de Juan Álvarez en coproducción con Arissas (Brasil) y Plotless (Alemania), con los productores Virginia Bogliolo, Clarissa Guarilha y Tom Schriber, el drama sigue a Felipe, abrumado por el miedo a una paternidad inminente, mientras huye hacia un viaje lleno de fantasía. Escrita por Agustín Banchero, la película cuenta con el apoyo de ACAU, Ancine, Ibermedia, Montevideo Socio Audiovisual y Fondo Hessen, y participó en Marché du Film, Foro de San Sebastián y BRIFF, destacando su fuerte perfil comercial internacional.