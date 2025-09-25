Amor tóxico queer en la cocina haute

SAN SEBASTIAN-Carmen Jiménez, escritora sobre «La Mesías» de Los Javis, hace su debut en la película de ficción con «I Breathe Fire» («Respirando Fuego»), un drama que explora el abuso, el poder y la identidad en una relación del mismo sexo contra el mundo competitivo de la cuestión de haute. El proyecto es parte del Benéfica Incubator, el programa de desarrollo de la Escuela de Cine de Madrid que se ha convertido en un lanzador clave para las primeras características de español.

La película sigue a Berta, una estudiante culinaria de 20 años que cae bajo el hechizo de Daniela, un joven chef brillante y magnético. Su vínculo, basado en la pasión compartida, se convierte rápidamente en una relación intensa pero sofocante. Durante cinco años, a medida que la admiración de Berta recurre a la dependencia y, finalmente, a la violencia, se ve atrapada en un ciclo de control, vergüenza y silencio, hasta que un encuentro casual con una joven mujer llamada Ione despierta la posibilidad de otra vida.

«Cuando miré películas que retrataban la dinámica tóxica, me di cuenta de que la mayoría de ellas están basadas en una simple dicotomía: agresor/víctima, negro/blanco, hombre/mujer», dijo Jiménez a Variedad. «También creo que hay una falta de representación de la dinámica tóxica en las parejas del mismo sexo. A menudo hemos sido demasiado cuidadosos al retratar personajes extraños, evitando la complejidad por temor a reforzar el estigma. Creo que estamos atrasados ​​por un enfoque más matizado».

El director acepta que el tema se encuentra con el patriarcado, no la masculinidad. «Quiero que el público amplíe su comprensión del abuso y reconozca que está mucho más presente de lo que nos gusta admitir. Para muchas víctimas, es extremadamente difícil verse a sí mismas como víctimas, precisamente porque la forma en que el abuso generalmente se retrata en los medios y la ficción está tan polarizado. En realidad, rara vez es tan claro». ella dijo.

La cocina de alta calidad actúa como telón de fondo y metáfora. «La cocina haute es un campo extremadamente exigente, uno que desdibuja la línea entre la vida y el trabajo. Esa implacable búsqueda de la perfección puede convertirse fácilmente en una forma de auto-abuso», explicó Jiménez. «Esta cultura de presión, jerarquía y ambición refleja la relación en el corazón de la película, donde la pasión se convierte en control, y el impulso para la excelencia se desliza a dominar».

El director cita «Tár» de Todd Field y «I Am Amor» de Luca Guadagnino como influencias clave, así como la «Guerra Fría» de Paweł Pawlikowski y «Goodbye First Love» de Mia Hansen-Løve. «Esas películas me inspiran en cómo manejar el tiempo, mantener la tensión y transformar las historias íntimas en epopeyas», dijo. Su trabajo en «La Mesías» dejó una marca. «Ser testigo del proceso de Los Javis fue invaluable. Su capacidad para confiar en la intuición y mostrar compasión por los personajes defectuosos es algo que aspiro a llevar a mi propio trabajo».

Producido por David González Marcelo y Tatiana Villacob en La Filmahora de Sevilla, I Breathe Fire conlleva un presupuesto de € 2.32 millones ($ 2.7 millones) y actualmente busca financiamiento. «Desde el principio, la visión de Carmen resonó profundamente con nosotros», dijo González. «Su enfoque de un tema tan delicado como el abuso, con matices y sin miedo a la complejidad, se sintió único. Colocar la historia en un mundo altamente cinematográfico como la cocina de alta calidad agregó una capa adicional de tensión y originalidad».

Para Villacob, la mezcla de intimidad y universalidad de la película es su fuerza. «Creemos que la película tiene un fuerte potencial en los principales festivales internacionales, especialmente en secciones que destacan nuevas voces y narraciones atrevidas», dijo. Para Jiménez, el proyecto se trata en última instancia de la libertad. «El viaje de Berta se trata de redefinir el éxito», dijo. «Ella tiene que quitar las expectativas externas y volver a conectarse con lo que realmente ama de cocinar. Al liberarse de los ideales impuestos, comienza a encontrar su propia forma, su propia voz. Espero que la película alienta al público a reflexionar sobre sus propias vidas y preguntar: ¿La forma en que estoy pasando mis días realmente tiene sentido para mí?»