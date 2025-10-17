Amor fanático que sobrevive en medio de la derrota

Jacarta – Casi todo el mundo tiene amigos o familiares que fans a manchester unido (EN). Saben la historia del club de memoria, sus colecciones de camisetas son innumerables y su estado de ánimo puede cambiar completamente con solo el resultado de un partido.

Pero, ¿por qué alguien puede ser tan leal, incluso cuando su equipo favorito está caído?

Este fenómeno resulta tener una explicación científica. desde el lado psicología, lealtad hacia un club como el Manchester United no es sólo el amor por el deporte, sino el resultado de una compleja combinación de factores biológicos, sociales y culturales.

El amor de MU es “Contagioso” desde la Familia

Citado en la cuenta de Instagram @mesin.gol, una investigación titulada «Manchester United y el significado de la lealtad: un estudio fenomenológico de la lealtad de los fanáticos del Manchester United» publicada por la Universidad de Airlangga (UNAIR) afirma que el amor por el Manchester United generalmente se transmite de herencia familiar.

Un niño que crece en una casa con padres fanáticos del MU estará acostumbrado a escuchar historias sobre el club, ver los partidos e incluso sentir la euforia de la victoria.

Este fenómeno se conoce en psicología como modelado social, donde una persona imita el comportamiento y los intereses de figuras importantes que la rodean. Según el psicólogo deportivo británico Dr. Daniel Wann, el vínculo emocional con un club de fútbol suele formarse en la infancia, cuando una persona busca una identidad social.

«Muchos aficionados no son conscientes de que su club favorito ha sido ‘elegido’ desde la infancia por su entorno más cercano», afirmó Wann, citado por la Asociación Americana de Psicología.

Identidad social: un sentido de “nosotros” y “ellos”

Otro concepto que explica este fanatismo proviene de la Teoría de la Identidad Social desarrollada por Henri Tajfel y John Turner. Según esta teoría, los humanos construyen gran parte de su identidad a través de los grupos sociales a los que se unen, incluidos los clubes de fútbol.

Citado por la revista Social Identity Approach to Sport Psychology, el apoyo a un club como el Manchester United crea sentimientos de unión y solidaridad entre los aficionados. Cuando alguien dice «¡Ganamos!» o “¡Perdimos!”, ha fusionado psicológicamente su identidad personal con la del equipo.