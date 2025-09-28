‘Amo Mohammad’ Row: Up Cleric Tauqeer Khan, otros siete arrestados







La policía arrestó a ocho personas, incluidos el clérigo local y el jefe del consejo de Ittehad-e-Millat, Tauqeer Raza Khan, después de su llamado a una protesta en apoyo de la campaña «Amo a Mohammad» llevó a violentos enfrentamientos con la policía después de las oraciones del viernes en las oraciones de los viernes en DesnudoDijeron las autoridades. Un tribunal local el sábado envió a Raza y a otros siete a la custodia judicial de 14 días por presuntamente maestra por la violencia. «El principal conspirador de los disturbios de Bareilly, Maulana Tauqeer Raza, junto con siete elementos traviesos, ha sido arrestado, producido en la corte y enviado a la custodia judicial de 14 días», dijo el magistrado de distrito Avinash Singh.

Yogi Adityanath

Los otros acusados ​​fueron identificados como Sarfaraz, Manifuddin, Azeem Ahmed, Mohammed Sharif, Mohammed Aamir, Rehan y Mohammad Sarfaraz. La policía también ha detenido a otros 36 para interrogar después de revisar el video. Prem Nagar Sho Suresh Chandra Gautam. «Tauqeer Raza, 25 personas nombradas y 200 personas sin nombre han sido reservadas por violar las órdenes prohibitivas. Los manifestantes también rompieron el uniforme de un agente».

Los disturbios comenzaron el viernes cuando una multitud que llevaba los carteles de «Amo Mohammad» chocó con la policía afuera de una mezquita después de las oraciones. Los manifestantes estaban enojados por la cancelación de una manifestación convocada por Raza, quien supuestamente usó discursos inflamatorios para incitar a la violencia. Según el SSP, los jóvenes provocados por él crearon una atmósfera de «anarquía» en partes de la ciudad. Primer ministro Yogi Adityanath dijo que el estado había enviado un mensaje firme de que la ley y el orden no se verían comprometidos. «La lección que hemos enseñado hará que las generaciones futuras piensen dos veces antes de los disturbios».

Él comentó.

¿Qué pasó en Bareilly?

Más de 1000 personas reunidas en tierra de Islamia, Bareilly, durante una protesta después de las oraciones del viernes. Los manifestantes arrojaron piedras a la policía, que luego recurrieron al cargo de Lathi y detuvieron a varios de ellos. Los manifestantes sostenían pancartas que decían «Amo a Mohammad». La controversia proviene de un FIR del 9 de septiembre en Kanpur Contra 24 personas para instalar tableros «Amo Mohammad» durante una procesión Eid-e-Milad-Un-Nabi, que los grupos hindú se opusieron como una «desviación de la tradición». Desde entonces, el problema se ha extendido por Uttar Pradesh y más allá, llamando la atención nacional.

